شراكة بين «مينت» وبيولوغ الأمريكية لتقديم حلول مدفوعات رقمية موحدة

المصدر: دبي - البيان

كشفت مينت الشرق الأوسط الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية الرقمية عن دخولها في شراكة مع شركة بيولوغ الأمريكية، جاء ذلك على هامش المشاركة بمعرض سيملس الشرق الأوسط 2021، الحدث الأكبر والأهم على صعيد المنطقة في مجال تكنولوجيا المدفوعات المالية.

شركة بيولوغ تتمتع بخبرة كبيرة وسجل حافل بالإنجازات في مجال المدفوعات الرقمية على مستوى العالم. من خلال إطار عمل الشركة المميز توفر الشركة حزمة منتجات متنوعة تتميز بالمرونة.

وذلك تلبية للاحتياجات المالية للمتعاملين، وفي الوقت ذاته تسد الفجوات المالية والاجتماعية والرقمية. ومن بين تلك الخدمات التي توفرها الشركة الأمريكية حلول المدن الذكية، وإدارة بطاقات الائتمان والخصم والدفع المسبق، قنوات مالية متعددة للاستحواذ، والبرمجيات الوسيطة للتبديل والتكامل، ومحافظ الهاتف المحمول، وبطاقات الولاء، وتبادل العملات المشفرة، والتجارة الإلكترونية، والنقل، والرعاية الصحية، وغير ذلك الكثير.

تقنيات الشراء

أهم ما تتميز به شركة بيولوغ أنها تساعد المصارف، والمؤسسات المالية، والتجار وتمكينهم من الوصول بشكل أسرع إلى ملايين المستهلكين باستثمارات أقل، إضافة إلى تقنيات الشراء عند الطلب، والتكامل السهل للتوصيل والتشغيل مع واجهات برمجة التطبيقات الديناميكية.

على صعيد آخر، فإن شركة مينت الشرق الأوسط نجحت في سد الفجوة المصرفية لـ 1.1 مليون مستفيد مباشر وأكثر من أربعة ملايين مستفيد غير مباشر على مستوى العالم. إن تركيزها على تقديم خدمات مالية سهلة للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى حلول مالية رقمية عالمية المستوى قد وفّر ملايين الدولارات لمن ليس لديهم حسابات مصرفية.

وبالتالي تجنب «ضريبة الفقر»، وهي ممارسة منتشرة في القطاع المالي. مينت عبر منصتها المالية الرقمية التي يمكن الوصول لها عبر تطبيق أجهزة الهواتف المحمولة، عززت الإدماج المالي والرقمي بالمنطقة، علاوة على أن هذه الشراكة ستعزز تلك الخدمات وتدفعها قُدماً نحو مستقبل أفضل وتجعلها مواكبة للعصر.

استشراف المستقبل

وقال عبد الرزاق العبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة مينت ورئيسها التنفيذي: «يأتي الإعلان عن تلك الشراكة في سياق استشراف المستقبل والاستعداد له بتقديم أفضل الخدمات.

وعلى مدار العقد الماضي، اجتهدنا كثيراً لتعزيز الإدماج المالي ورفع وعي الناس بالخدمات المالية التكنولوجية المبتكرة التي من شأنها تسهيل حياتهم وإدارة الأعمال وخدمة الاقتصاد الوطني وستتكامل تلك الخدمات مع ما تقدمه بيولوغ لنوفر للعملاء الأفضل على الإطلاق والأحدث في مجالات المدفوعات المالية الرقمية ما ينعكس إيجاباً على حياة الناس.

وأود الإشارة إلى أنني متفائل بتلك الخطوة لأنها ستجعلنا في صدارة القطاع ونحلق بعيداً عن أقرب منافسينا. كما أنتهز هذه الفرصة للترحيب بشركة بيولوغ، في هذه المنطقة ونتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات البارزة».

وأضاف العبد الله: «في الماضي، رأينا دولة الإمارات ربطت العالم عبر موانئها الرائعة، ثم ربطت العالم عبر مجموعة من أفضل شركات الطيران. اليوم، فإن الدولة شهدت ميلاد مجموعة من الشركات العالمية العملاقة التي نمت وترعرعت فيها وبسرعة فائقة بفضل البيئة الاستثمارية المواتية التي رسختها الحكومة ووفرتها للمشروعات.

والآن في إكسبو 2020، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «لسنا دولة في العالم، بل العالم في دولة».

وتبعاً لاستراتيجية دولة الإمارات في «الدبلوماسية الاقتصادية» نشعر بالفخر والاعتزاز كوننا نعمل في بيئة حيوية وسريعة التغير لخدمة العالم.

اعتماداً على تقنيات بيولوغ المبتكرة، فإن مينت الشرق ستبادر بالدخول في شراكات مع مصارف ومؤسسات مالية محلية وعالمية لإطلاق خدمات مصرفية رقمية فريدة من نوعها تضيف قيمة إيجابية لحياة المستهلكين اليومية.

وأود الإشارة إلى أن الشركتين حريصتان على ترسيخ حضورهما في معرض سيملس 2021، واستعراض تكنولوجيا المدفوعات المالية المتطورة، على الرغم من التحديات الصحية العالمية التي واجهها الجميع في العام السابق».

تبادل الخبرات

وعبرت عائشة ساريغولو، رئيسة مجلس إدارة شركة «بيلوغ» عن سعادتها بالتحالف مع شركة مينت الشرق الأوسط، وأضافت: «يسعدنا أن نوقع اتفاق شراكة مع شركة مينت، حيث سيعزز هذا التحالف الخدمات المالية الرقمية وتقديمها بطريقة سلسة، وآمنة، لتجعل حياة الناس سهلة ومُيسّرة. سيساعدنا ذلك على مضاعفة التزامنا تجاه هذه المنطقة، والتي تشهد توسعاً كبيراً في مجال المدفوعات المالية الرقمية».

وأضافت عائشة قائلة: «نعتقد أن الشراكة ستسمح لنا بتبادل الخبرات المشتركة في حلول المدفوعات الرقمية الذكية والتقنيات الأخرى ذات الصلة، وترسيخها محلياً وبما يدعم مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مجتمعاً مُتمكناً تقنياً والأكثر ارتباطاً بالمستقبل».

وبهذا الإعلان، فإن مينت اتخذت خطوة أخرى نحو ترسيخ الابتكار في مجال الخدمات المصرفية والمدفوعات الرقمية، إلى جانب الحلول الخاصة بالمدينة الذكية مثل منصات جمع الأجرة آلياً والخاصة بالنقل، وستوفر هذه الحلول راحة كبيرة للعملاء وثقة عالية بمنتجات مينت.

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