اقتصادية الشارقة تنظم ورشة بعنوان «بناء السمعة التجارية لمشروعك»

المصدر: الشارقة- البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ورشة عمل بعنوان «بناء السمعة التجارية لمشروعك»، عبر منصة «تيمز»، بمشاركة رواد ورائدات الأعمال.

قدمت الورشة المدربة دينا قدري، وذلك بهدف دعم وتمكين رواد الأعمال لتطوير مشاريعهم وأعمالهم، وتعزيز مساهمتهم في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتناولت العديد من المحاور، أهمها، تعريف ما السمعة التجارية، والفرق بين الهوية التجارية والهوية البصرية، وأهمية السمعة التجارية للمشروع، وزيادة ثقة ومصداقية العلامة التجارية، وقدرة الهوية التجارية على تعزيز العلامة التجارية الخاصة برائد الأعمال، وكيفية بناء الهوية التجارية التي تعظم قيمة المشروع، بالإضافة إلى الأمور التي يجب تجنبها عند بناء السمعة التجارية.

وهدفت الورشة إلى التعريف بأهمية بناء السمعة التجارية للمشروع، وكيف يمكنها أن تتحول بمرور الوقت إلى رصيد تسويقي مهم، تبنى عليه المكانة الاجتماعية والاقتصادية للمشروع، وتجعل منه اسماً تجارياً بارزاً في السوق.

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن تنظيم مثل هذه الورش، يأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على أن يكون رائد الأعمال ملماً وقادراً على معرفة أدوات ومهارات إدارة الأزمات، ووضع الاستراتيجيات التسويقية المناسبة، في ظل كافة الظروف، وتمكينه من عرض وتسويق منتجاته وخدماته بأسلوب مبتكر ومميز للجمهور، والتعرف إلى متطلبات السوق المحلية.

وأكد مواصلة الدائرة استراتيجياتها المستمدة من رؤية القيادة الرشيدة، المتمثلة في تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة لرواد الأعمال، وأصحاب المشاريع في الإمارة، وتزويدهم بالحلول الجديدة والمبتكرة، بما يساعدهم على الازدهار في السوق الاقتصادي والتجاري، وبما يحقق عائداً يضاف إلى الناتج المحلي لاقتصاد إمارة الشارقة، ودولة الإمارات بشكل عام.

وقال أحمد بن ساعد نائب مدير إدارة الشؤون التجارية في اقتصادية الشارقة، إن الورشة تندرج ضمن برامج وخطط الدائرة، لتأهيل وتدريب وتوعية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الجديدة أو القائمة، ليكونوا قادرين على إنجاح مشاريعهم، ومواصلة تطويرها، وضمان استدامتها، من خلال استخدام وتبني أفضل الوسائل لتسويق المشروع، وكيفية بناء سمعة تجارية له، وهو ما يضمن نجاح رائد الأعمال، وقدرته على تلبية متطلبات سوق العمل، والمواكبة المستمرة لمتغيرات قطاع الأعمال والاستثمار، ومواجهة جميع الظروف والتحديات الطارئة، التي تواجه الاقتصادات والأسواق، على اختلاف أنواعها ومسبباتها، وصولاً إلى تعزيز بيئة الأعمال في إمارة الشارقة.

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