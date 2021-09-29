تكريم «الاتحاد» في حفل جوائز الاقتصاد لشركات الطيران

المصدر: أبوظبي- البيان

حصلت الاتحاد للطيران، على أربعة تكريمات في جوائز الاقتصاد لشركات الطيران لمئة صفقة للعام، وذلك خلال حفل أقيم أمس في دبي.

واستلم الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، توني دوغلاس، والمدير المالي آدم بوقديدة، الجوائز التالية، نيابةً عن الشركة:

● الرئيس التنفيذي الرائد عن فئة شركات الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2021 - توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، الاتحاد للطيران.

● الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لعام 2021، عن فئة شركات الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2021 – آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، الاتحاد للطيران.

● صفقة أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وأفريقيا للعام - الاتحاد للطيران، 600 مليون دولار أمريكي صكوك التحول المرتبطة بالاستدامة وإدارة المسؤولية عن استحقاق 2021.

● صفقة تمويل الاستدامة في الشرق الأوسط وأفريقيا للعام - قرض هدف تنمية الاستدامة للاتحاد للطيران.

ويأتي حفل التكريم السنوي في عامه العاشر، للاحتفاء بأبرز الشركات والأفراد والصفقات المالية في قطاع الطيران التجاري للعام الماضي، والذي يتميز بكونه أكثر تحدياً بعد فترة طويلة من المشقة على القطاع، الناجمة عن تداعيات وباء كوفيد 19.

وقبل الأزمة، كانت الاتحاد للطيران في مرحلة متقدمة من أهدافها لخطة تحويل الأعمال التي وضعتها في عام 2017. ويأتي ذلك، بعد أن سجلت تحسناً تراكمياً بنسبة 55 في المئة بحلول نهاية 2019.

ورغم الخسائر الناجمة من جائحة كوفيد 19، واصلت الاتحاد للطيران العمل، مستهدفة تحولاً كاملاً في أعمالها بحلول عام 2023.

وذلك من خلال تحسين أساسيات الأعمال، وتطوير البرنامج الرائد لسفراء الصحة والسلامة على مستوى قطاع الطيران، واتباع نهج شامل للاستدامة، وتطبيقه على كافة جوانب الشركة.

ومن بين هذه التحولات الشاملة، كان إطلاق أول صكوك تحول في قطاع الطيران عام 2020. وجمعت هذه الصفقة التاريخية، 600 مليون دولار، من أجل دعم التزام الاتحاد للطيران بالوصول إلى انبعاثات كربونية الصافية بحلول عام 2050، وخفض 20 % من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أسطول الركاب التابعة للشركة بحلول 2025. وخفض 50 % من الانبعاثات بحلول 2035.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: في حين واجه قطاع الطيران تحديات كثيرة، جراء جائحة «كورونا»، كانت الاتحاد للطيران، ملتزمة في اتخاذها إجراءات صارمة، ليس فقط لخطة 2023، بل أيضاً لإيجاد حلول مبتكرة لحل المشاكل أو العقبات التي سوف نواجهها في السنوات القادمة. الاستدامة مبدأ أساسي في عملياتنا التشغيلية في الاتحاد للطيران. وتظهر الخطوات التي اتخذناها خلال العام الماضي، التزامنا المستمر بالحفاظ على قطاع الطيران وكوكب الأرض.

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