الواحة كابيتال تعيّن هاشم الدبّاس رئيساً تنفيذياً للاستثمارات الخاصة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الواحة كابيتال، الشركة الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها تعيين هاشم الدبّاس رئيساً تنفيذياً للاستثمارات الخاصة.

ومع هذا التعيين، ستطلق الشركة استراتيجية جديدة لوحدة الاستثمارات الخاصة سيكون لها توجه عالمي، وستتضمن إنشاء محفظتين استثماريتين، إحداهما تركز على الأصول الأساسية والأخرى على الفرص الاستثمارية العالمية. وتستهدف محفظة الأصول الأساسية الاستثمار في الأصول المستقرة المولدة للتدفقات النقدية المتكررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حيث ستركز على فرص الاستحواذ على حصص مسيطرة أو حصص أقلية كبيرة في شركات تدار من قبل نخبة الفرق الإدارية وتتمتع بسجل من الأداء القوي والمستقر، ضمن قطاعات مدعومة بمحركات قوية للطلب ومؤشرات واعدة للنمو. وبينما ستتطلع الواحة كابيتال إلى مضاعفة عوائدها مع مرور الوقت عبر الدخول في شراكات استثمارية طويلة الأمد خلال مختلف الدورات الاقتصادية، مستفيدة من خبرتها وقدراتها الفريدة.

يأتي انضمام هاشم الدبّاس إلى الواحة كابيتال بهدف الإشراف على إعادة إطلاق استراتيجية وحدة الاستثمارات الخاصة. وقبل انضمامه إلى الشركة، كان الدبّاس يرأس وحدة الفرص الخاصة لقطاعي الطاقة والأصول الصناعية لدى «مجلس أبوظبي للاستثمار».

وشغل قبل ذلك منصب مسؤول خدمات مصرفية استثمارية لدى بنك مورغان ستانلي في نيويورك، وهو حاصل على بكالوريوس العلوم في علم وهندسة المواد مع تخصص فرعي مزدوج في الاقتصاد وإدارة الأعمال من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).

وقال أحمد المهيري، الرئيس التنفيذي للواحة كابيتال: يسعدني العمل مجدداً مع هاشم ونثق بأنه سيضيف قيمة كبيرة لفريق عملنا لما يتمتع به من خبرة واسعة ومعرفة قوية في مجال الاستثمار في فئات الأصول البديلة وقطاعات النمو الواعدة، وسيسهم مع أعضاء فريقنا الجديد في وحدة الاستثمارات الخاصة الذين يتمتعون بخبرات عالمية اكتسبوها من عملهم سابقاً لدى بعض أكبر وأشهر المؤسسات الاستثمارية في العالم، في دعم تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للوحدة بنجاح وبناء علاقات قوية بما يمكننا من تشكيل محفظة قوية من الفرص الاستثمارية الواعدة.

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