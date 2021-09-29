عودة سوق منبت من «أرادَ» إلى الجادة مع بدء الموسم الشتوي

المصدر: الشارقة- البيان

يعود سوق منبت للمزارعين الإماراتيين مجدداً هذه الجمعة إلى الجادة، أبرز وجهة عصرية في الشارقة، وذلك مع بدء الموسم الشتوي.

ويمثل منبت مبادرة مشتركة بين «أرادَ» ووزارة التغيّر المناخي والبيئة، حيث يهدف إلى ترويج البضائع الصحية المنتجة في الإمارات ضمن أجواء عائلية آمنة ومرحة.

وحقق الموسم الأول من سوق منبت نجاحاً كبيراً، حيث سيكون الزوار على موعد مع الموسم الثاني من هذه الفعالية المميزة بين الرابعة والتاسعة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي في «أرادَ»: صممنا سوق منبت لمنح جميع أفراد العائلة فرصة للاستمتاع بيوم جميل ومميز خارج المنزل ضمن أجواء مرحة وآمنة، فضلاً عن رغبتنا في دعم المزارعين المحليين، وترويج بضائعهم من المنتجات الصحية والطازجة من المزارع الإماراتية. تأتي مبادرة منبت ضمن شراكة طويلة الأجل بين «أرادَ» ووزارة التغيّر المناخي والبيئة، حيث تمثل بداية تعاون وثيق بين الطرفين، لإطلاق المزيد من المبادرات المماثلة خلال المستقبل القريب لمساعدة المزارعين وتعزيز التواصل بينهم وبين جمهور المستهلكين.

وإضافة إلى سوق المنتجات الزراعية في منبت سيستمتع أفراد العائلة بباقة من الفعاليات المميزة، حيث العديد من الأكشاك التي تعرض مجموعة واسعة من المنتجات المحلية الطازجة من مختلف أنحاء الإمارات، إضافة إلى النشاطات المبهجة للصغار والكبار، وتجارب التذوق، وورش العمل، وغيرها من الفعاليات المثرية للجميع.

كما سيكون بإمكان زوار منبت الاستمتاع بالعديد من الفعاليات الرائعة في رحاب الجادة، إحدى أسرع الوجهات العصرية نمواً على مستوى الإمارات مع أكثر من مائة ألف زائر شهرياً، حيث تتضمن المرافق الترفيهية المتنوعة منطقة للمغامرات، وساحة للتزحلق، ومنطقة ألعاب مائية، وركن زاد للمطاعم مع 24 منفذاً لبيع مختلف أصناف الأطعمة والمأكولات الشهية.

وسيكون بإمكان العائلات أيضاً مشاهدة الأفلام المجانية بسينما السيارات، حيث سيكون زوار منبت على موعد مع فيلم الأطفال الكرتوني (Ice Age: The Great Egg-Scapade)، والذي سيعرض في تمام الثامنة مساء، ويليه فيلم الأبطال الخارقين (Fantastic Four) الساعة التاسعة والنصف مساء.

ويتيح سوق منبت للمزارعين الإماراتيين فرصة مميزة لاستعراض منتجاتهم أمام المستهلكين وتجار التجزئة وتعزيز ثقة الناس بالمنتج المحلي. كما ستسهم هذه المبادرة كذلك في دعم المزارعين من خلال منحهم فرصة قيّمة للتعرّف على أبرز الطرق لتسويق وبيع منتجاتهم.

وانطلقت المبادرة في يناير 2021 من أجل توفير حلقة وصل بين المزارعين المحليين وسوق المستهلكين في الإمارات، وتشجيع الناس على استهلاك المنتجات المحلية الصحية، ورفد الاقتصاد المحلي ودعم القطاع الزراعي الإماراتي. وقد شهد الموسم الماضي مشاركة 39 مزرعة من الإمارات، حيث بيعت جميع المنتجات والبضائع بشكل مباشر إلى زوار الجادة.

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