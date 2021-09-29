الزاهية تضع حجر الأساس للمرحلة الأخيرة من حيّ الياسمين

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت الزاهية، بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من حي «الياسمين»، في خطوة نحو استكمال عمليات التطوير للحيّ الأكثر انتظاراً في الشارقة.

وتم تصميم آخر الوحدات السكنية من الفلل الراقية في الزاهية، لتلبية احتياجات العائلات التي تتطلع إلى الارتقاء بأسلوب الحياة، وتجسيداً لرؤية ماجد الفطيم لمشاريع الوجهات المتكاملة، المتمثلة في تطوير الوجهة الأمثل، لنمط حياة مميز في الشارقة.

وتتنوع المنازل في حيّ الياسمين، بين 3 إلى 6 غرف نوم، وتتنوع ما بين الفلل ومنازل التاون هاوس، وتحتلّ موقعاً استراتيجياً في قلب المجمّع، مع إمكانية الوصول المباشر إلى كلّ من المتنزه الخاص الأكبر في الشارقة، والنادي الترفيهي الذي يقدم تجارب مميزة برفاهية المنتجعات الراقية، إضافة إلى حمامات سباحة عائلية، وصالة للمناسبات متعددة الاستخدامات، ومرافق لياقة بدنية للعائلات، للاستمتاع بأسلوب حياة رفيع المستوى، مع الوصول الحصري إلى مرافق النادي لقاطني المجمع.

وقال يوسف كاظم المدير العام لمشاريع الوجهات المتكاملة في «ماجد الفطيم العقارية»: «تجسيداً لرؤية الزاهية، توفر هذه الإضافة المميزة للمقيمين، أسلوب حياة ملهماً، يرتكز على حيّ جديد ديناميكي، بالوجهة الأمثل لنمط حياة مميز في الشارقة. وستتولى شركة «اتحاد الهندسة الإنشائية لمقاولات البناء» (يونك)، التي تقوم بتطوير مجموعة واسعة من المشاريع المميزة في الإمارات، الإشراف على الأعمال الإنشائية الخاصة بحي «الياسمين»، وذلك لتحقيق المواصفات التي ترتقي إلى مستوى تطلعات ماجد الفطيم لمشاريع الوجهات المتكاملة.

وقال وليد الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة «الشارقة القابضة»: فخورون بتقديم منازل تثري نمط الحياة، حيث يمكن للمهنيين الشباب والعائلات المتنامية، على حد سواء، الاستمتاع بفرصة العيش والازدهار.

وعند اكتمال المرحلة الأولى والثانية من حي الياسمين، سيضمّ ما يزيد على 200 فيلا فاخرة وتاون هاوس - كل ذلك على بعد خطوات من نورث هب، الذي يكمل العروض الحصرية الأوسع للزاهية. تمتد وجهة البيع بالتجزئة، على مساحة تزيد على 1000 متر مربع، وستضمّ مجموعة متنوعة من مرافق البيع بالتجزئة الفاخرة، لتلبية احتياجات عائلات الزاهية، بما فيها متجر كارفور.

والتي ستوفر للقاطنين تجربة مميزة، وأسلوب حياة يوفر الراحة والسهولة في مجمع متكامل. وكونه جزءاً من مجمع الزاهية، يقع حي الياسمين على مقربة من سيتي سنتر الزاهية، وشارع الشيخ محمد بن زايد، ما يوفر أسلوب حياة واتصالاً مع بقية أنحاء المجمع، ضمن مشروع واحد.

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