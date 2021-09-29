«ميرال» تعزز جهودها للتحول الرقمي وتطلق استراتيجيتها لتحليل البيانات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة «ميرال» اليوم تعزيز استراتيجيتها للتحول الرقمي على جزيرة ياس من خلال إطلاق «مبادرة نور» لتحليل البيانات الضخمة، وذلك في إطار تأسيس مكانتها كأحد أكثر المطورين نشاطاً وتأثيراً في مجال وجهات الترفيه والاستجمام والأعمال على مستوى المنطقة بحلول عام 2025.

وتهدف «ميرال» من خلال إطلاق «مبادرة نور» إلى تعزيز استثماراتها الحالية في تقنيات تحليل البيانات الضخمة والبيانات الاستشرافية لتأسيس بنيتها التحتية في هذا المجال، والاستفادة من نتائجها بشكل مبتكر على مستوى عملياتها ومشاريعها، وبذلك، ستعمل «مبادرة نور» على تعزيز كفاءة الأعمال والإنتاجية، وفي ذات الوقت تقديم تجارب شخصية أفضل لزوار جزيرة ياس من داخل وخارج الدولة الذين اختاروا زيارة وجهاتها الحائزة على العديد من الجوائز العالمية.

وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي للشركة: تحتاج الشركات اليوم إلى الاستثمار في أدوات الرقمنة المبتكرة وتحليل البيانات الضخمة لإعداد وتمكين موظفيهم واتخاذ القرارات بدقة وتحسين الأداء بناء على نتائج تحليل تلك النوعية من البيانات، مشيراً إلى أن البيانات الضخمة وحلول التحليلات الاستشرافية تعد أمراً أساسياً لاستراتيجية «ميرال» الخاصة بجزيرة ياس لإثراء تجارب الزوار بما يرسّخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية للترفيه والاستجمام والأعمال.

وتواصل «ميرال» من خلال «مبادرة نور» استكمال البناء على النجاحات التي حققتها مشاريعها في مجال الرقمنة وأدوات التعامل مع العملاء وتحليل البيانات الضخمة، والتي أسهمت في تحسين المنتجات والخدمات التي تقدم لزوار جزيرة ياس واتباع نهج استراتيجي متكامل يركز على العملاء لتقديم تجارب شخصية بشكل أكثر دقة.

وتتوافق «مبادرة نور» التي أعلنتها «ميرال» اليوم مع رؤية أبوظبي الاقتصادية التي تهدف إلى بناء مكانة الإمارة كمركز للابتكار وترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار والشراكات الدولية، ويعد قطاع الترفيه والضيافة والسياحة من الركائز الأساسية لهذه الرؤية، حيث تسهم «ميرال» في تحقيق نمو هذا القطاع الحيوي ومجالاته ذات الأولوية الاستراتيجية والمساهمة بشكل أكبر في تطوير قدرات أبوظبي في مجال الرقمنة وجمع وتحليل البيانات الضخمة.

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