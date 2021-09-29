القرية العالمية تستعد لإبهار جمهورها عبر رحلة في متحف ريبليز

المصدر: البيان

تستمر القرية العالمية، أحد أهم الوجهات الترفيهية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، في وضع اللمسات الأخيرة على تجهيزاتها لإبهار الضيوف وأخذهم في رحلة من الغرائب والعجائب مع مجموعة من الإضافات الجديدة والرائعة في متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق!®، قبل انطلاق الموسم السادس والعشرين.

وتعليقاً على التحضيرات، قال نافين جاين، مدير إدارة تطوير الأعمال في القرية العالمية: "نسعى في كل موسم إلى إبهار الضيوف بتجارب جديدة وإستثنائية يستمتعون برؤيتها والتفاعل معها. وسيشهد متحف ريبليز صدق أو لا تصدق! هذا الموسم إضافة ما يزيد عن 50 معروضة جديدة من الغرائب التي يصعب تصديقها وافتتاح قاعة معرض الرعب المثيرة. كما تستمر العجائب الجديدة مع المسرح المتحرك رباعيّ الأبعاد وتعزيز التجربة الترفيهية في متاهة المرايا لضمان أروع الأوقات وأكثرها غرابة لضيوفنا من حول العالم."

ويعتبر متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق! أحد أبرز الوجهات لعشّاق الاستكشاف وأصحاب الفضول في القرية العالمية لما يضمّه من الغرائب التي تجذب الانتباه. ويضم المتحف ستّ قاعات فريدة تعرض باقة متنوعة وضخمة من المعروضات النادرة والمجسّمات الشمعية لأكثر البشر والمقتنيات والحرف وحتى الحيوانات الغريبة والعجيبة في العالم. ويمكن للضيوف الاستمتاع باستكشاف ما يزيد عن 250 معروضة والتفاعل مع مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية أثناء زيارتهم للمتحف، بالإضافة إلى تحدّي أنفسهم والسير بتوازن داخل النفق الدوّار قبل مغادرتهم آخر قاعة. ولأصحاب القلوب القوية من محبّي قصص الرعب، سيتم تقديم قاعة "معرض الرعب" الجديدة هذا الموسم تقدّم العديد من أكثر أدوات التعذيب غرابة تم استخدامها في السجون عبر العصور.

ولأول مرة في الموسم 26، سيقدم متحف متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق!® تجربة المسرح المتحرك رباعي الأبعاد للضيوف، الذي سيوفر تجارب غامرة وغير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط. ويتميز المسرح بتقديم عروض بخاصية "الحركة الحرة بقوة ثلاث درجات" الافتراضية، وهي عبارة عن عروض وحركات فريدة مدعومة بتأثيرات رباعية الأبعاد، تعتمد خصائص الواقع الافتراضي. وسيشعر الضيوف خلال العروض بحركة الأحداث على الشاشة بينما يجلسون على المقاعد المتحركة، مع تأثيرات مائية مثل الضباب والمطر، وأخرى هوائية مثل الشعور بحركة الرياح عند هبوب نسيم لطيف أو مواجهة العواصف، بالإضافة إلى شم الروائح المتنوعة التي سيتم إطلاقها خلال العرض.

كما تم تطوير "متاهة المرايا العجيبة"، التي تضم ما يزيد عن 100 من المرايا وتتميز بإضاءاتها المبهرة ومؤثراتها الصوتية المميزة، بإضافة تجارب مائية وتقنيات الواقع المعزز التي ستضاعف عامل التشويق للضيوف أثناء محاولتهم العثور على المخرج. وسيتعيّن على المغامرين الذين سيخوضون تجربة المتاهة استخدام جميع حواسهم للتمكن من العبور من خلال انعكاسات المرايا ومعرفة الطريق الصحيح ما بين الزوايا المتطابقة للتمكن من المضي فيها.

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