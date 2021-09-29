أوكسفورد إيكونوميكس: 6.5 % نمو بالإمارات 2022

المصدر: دبي - سيد صالح

توقع محللون لدى «أوكسفورد إيكونوميكس» أن يكون «إكسبو 2020 دبي» بمقام مقدمة لفترة نمو أقوى في الاقتصاد غير النفطي بالإمارات.

وبحسب تقرير المؤسسة البريطانية للدراسات الاقتصادية عن اقتصاد المنطقة بطلب من «معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز»، من المتوقع أن يؤدي الحدث المنُتظَر إلى زيادة مباشرة وغير مباشرة في عائدات قطاع السياحة والسفر، الذي يستأثر وحده بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات وتوقع أن تحقق الإمارات نمواً في ناتجها المحلي الإجمالي «النفطي وغير النفطي» معاً 6.5% في 2022، بدعم من «إكسبو» وتأثيره الإيجابي، فيما تبلغ نسبة النمو المتوقع في العام الجاري 1.7%.

وفي ما يخص الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، توقع ارتفاعه في العام الجاري إلى 3,8% ليواصل الزخم العام المقبل إلى 4.1%. وجاء في التقرير: «تبدو آفاق التعافي الاقتصادي في الإمارات واعدة في الفترة المتبقية من 2021، بفضل السياسات التوسعية من جانب الحكومة وتشمل هذه السياسات خطة دبي 2040 وتوجه أبوظبي صوب الاستثمار السياحي وهما تقودان تعافي الاقتصاد غير النفطي بالدولة».

وقال مايكل أرمسترونغ، المدير الإقليمي للشرق الأوسط، أفريقيا وجنوبي آسيا لدى «معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز»: «الآفاق إيجابية لغالبية القطاعات في الإمارات في الربع الجاري من 2021، وخاصة مع بدء «إكسبو 2020 دبي»، والذي شجع النشاط الاقتصادي بالفعل هذا العام، وعلى الأرجح وضع حجر أساس لنمو أعلى في الأشهر المقبلة».

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