90.6 مليار درهم عقود مقاولات بناء جديدة بالإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

ارتفع حجم عقود مقاولات البناء والتشييد الجديدة في الإمارات إلى 24.7 مليار دولار«90.6 مليار درهم» في 2021، فيما تُمهّد دول الخليج الطريق للانتعاش عقب الجائحة على خلفية ارتفاع النفقات الحكومية وضخّ استثمارات أجنبية جديدة.

ووفقاً لتقرير أصدرته منصة معلومات المشاريع «فنتشرز أونسايت» في سبتمبر 2021، أطلقت الإمارات عدداً من الإجراءات الكفيلة بجذب الاستثمارات واستقطاب الأجانب.

ويتربّع قطاع المباني في الإمارات مثل المباني السكنية والتجارية والمطارات والمرافق الرياضية والفنادق والمرافق الترفيهية على عرش عقود مقاولات البناء الجديدة 2021 بقيمة نحو 12.6 مليار دولار.

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