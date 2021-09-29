2.2 مليار تعويض لـ «دانة غاز» من «الإيرانية للنفط»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «دانة غاز» أن هيئة التحكيم الدولية أصدرت حكمها النهائي ملزمة الشركة الإيرانية الوطنية للنفط بدفع التعويض وأن المبلغ الواجب سداده مقابل الأضرار لصالحها بقيمة 607.5 ملايين دولار (2.23 مليار درهم).

وقالت «دانة غاز»، في إفصاح لسوق أبوظبي، إن التحكيم الأول الذي يغطي السنوات الثمانية والنصف الأولى من الــ 25 عاماً المتعاقد عليها في إطار اتفاقية بيع الغاز وتحديداً من 2005 وحتى 2014، قد اختتم، فيما تعقد في الوقت الحالي عملية التحكيم الثانية للمطالبة بمبلغ أكبر بكثير مقابل السنوات الـ 16.5 المتبقية من العقد، وقد حدد موعد جلسة الاستماع النهائية في أكتوبر من العام المقبل في باريس، ويتوقع صدور الحكم النهائي بتعويض الأضرار في العام الذي يليه 2023.

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