أسهم «البنوك» تُعيد الأسواق لدائرة المكاسب

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عادت أسواق الأسهم المحلية لدائرة المكاسب في ختام جلسة أمس، مدعومة بصعود أسهم البنوك لا سيما القيادية منها، وسط شراء محلي وخليجي في سوق دبي وأجنبي بسوق أبوظبي.

وصعد سوق دبي %0.48 توازي 13.4 نقطة ليقفل عند 2830.71 نقطة على وقع مكاسب أسهم البنوك والاستثمار والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي هامشياً بنسبة %0.06 تعادل 4.5 نقاط، ليغلق عند 7756.31 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك مقابل هبوط العقار والاتصالات والطاقة والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.42 مليار درهم موزعة بواقع 1.27 مليار في أبوظبي و144.8 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 276.7 مليون سهم منها 189.4 مليوناً في دبي و87.3 مليوناً في أبوظبي، من خلال 8462 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك %1.01 مع نمو «الإمارات دبي الوطني» %1.81 و«دبي الإسلامي» 0.4 %، وصعد قطاع الاستثمار %0.83 بعد صعود «دبي للاستثمار» واستقرار «سوق دبي المالي» بينما هبط «شعاع» %1.02.

وصعد قطاع النقل 0.62 % بعد نمو «الخليج للملاحة» 2.15 % و«أرامكس» 1.14 %، فيما استقر «العربية للطيران»، بينما انخفض قطاع العقار 0.14 %. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 59 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 16.3 مليونا و«الإمارات دبي الوطني» 15.7 مليونا. وحقق «الفردوس» أكبر ارتفاع بنسبة %14.48، فيما كان «مصرف السلام» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.6 %.

سوق أبوظبي

ودعم إغلاق سوق أبوظبي بالمنطقة الخضراء نمو البنوك %0.63 مع ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.94 % و«أبوظبي الأول» 0.77 %، فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 0.7 %، ونزل الاتصالات %0.74 مع هبوط «اتصالات» 0.74 % و«الياه سات» 0.78 %.

ونزل قطاع العقار %0.49. وتراجع قطاع الاستثمار %0.11. وهبط قطاع الطاقة 0.05 %. وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 353.4 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 298.2 مليونا. وحقق «أسمنت الخليج» الأكثر ارتفاعاً بنسبة %11.1، فيما كان «القدرة القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة %6.6.

الاستثمار الأجنبي

اتجه المستثمرون المواطنون والخليجيون والعرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 33.9 مليون درهم، فيما مال الأجانب نحو التسييل، بينما في أبوظبي عمد المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 28 مليون درهم، فيما اتجه العرب والمواطنون نحو البيع.

إفصاحات

* أعلنت شركة «ألفا ظبي» القابضة إتمام عملية الاستحواذ على 95% من حصص رأس مال شركة «بوابة الإمارات» للخدمات الأمنية التي تأسست في عام 2007 ومقرها أبوظبي.

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