«تعزيز» تقدم فرصاً للقطاع الخاص بصناعة البتروكيماويات

المصدر: أبوظبي- البيان

عقدت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بالتعاون مع «القابضة» (ADQ)، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لقاء حصرياً مع المستثمرين المحليين، لتعريفهم بمجالات الاستثمار الواعدة، التي توفرها «تعزيز» في مناطقها الصناعية في الرويس، وتم خلال الحدث، الذي عقد في مركز أدنوك للأعمال بأبوظبي، الكشف عن فرصة استثمارية جديدة، تتيح للمستثمرين المحليين المشاركة بحصة 20% في منطقة البتروكيماويات الصناعية في «تعزيز»، وذلك باستثمارات تصل قيمتها إلى 3.6 مليارات درهم.

وهذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها للمستثمرين في الإمارات فرصة المشاركة إلى جانب أدنوك و«القابضة» في نمو صناعة البتروكيماويات، خصوصاً في أعقاب الاهتمام الكبير الذي شهدته «تعزيز» من قبل المستثمرين الدوليين.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وممثلون عن «القابضة» من بينهم منصور الملا، رئيس مجموعة المحافظ الاستثمارية، وأكثر من 250 مستثمراً محلياً.

وقال الدكتور سلطان الجابر: تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز النمو الصناعي وإشراك القطاع الخاص المحلي في مسيرة النمو، عمِلنا على إتاحة هذه الفرصة الاستثمارية الواعدة في «تعزيز» للشركات والمصنّعين والمستثمرين المحليين للمشاركة، وللمرة الأولى في نمو قطاعي التصنيع والبتروكيماويات في الدولة،إلى جانب أدنوك و«القابضة».

ويسعدنا الاهتمام والتجاوب الكبيرين من قبل المستثمرين المحليين في دولة الإمارات، خصوصاً بعد نجاحنا في استقطاب مستثمرين دوليين إلى «تعزيز» في ظل النمو الذي يشهده قطاع البتروكيماويات العالمي. ونحن على ثقة بأن «تعزيز» ستسهم بشكل كبير في نمو القطاع الصناعي ودعم رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي كما حددتها القيادة الرشيدة في «مبادئ الخمسين».

وتستفيد «تعزيز» من نقاط القوة ومجالات التكامل بين «أدنوك»و«القابضة» اللتين تعدان من أهم الشركات في أبوظبي في مجالات التصنيع والبتروكيماويات، وكذلك من دعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتوفير المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع الخاص المحلي. وتعد عمليات أدنوك مُمكّناً رئيساً ومحركاً للنمو الصناعي في الإمارات، حيث توفر المواد الأولية لتحفيز نمو الصناعات وسلاسل التوريد للقطاع الصناعي.

وتشمل مشاريع التصنيع الكيميائي قيد التطوير في «تعزيز» مشروع كلوريد البولي فينيل، الذي يستخدم على نطاق واسع في مواد البناء وسماد الأمونيا، الذي يساعد في تحسين إنتاج المحاصيل الزراعية، وكحول الأيزوبروبيل، الذي يستخدم لصنع المواد المعقمة. وسيتم إنتاج معظم هذه المواد في الإمارات للمرة الأولى، ما يتيح إنشاء سلاسل إمداد صناعية جديدة في الدولة، والتقليل من الاعتماد على المنتجات الكيميائية المستوردة.

تقدم كبير

منذ إطلاق «تعزيز» في نوفمبر 2020، شهدت أعمال التطوير تقدماً كبيراً، حيث تمت ترسية عطاءات عقود التصاميم الهندسية الأولية لمشاريع «تعزيز» السبعة بمجال المشتقات البتروكيماوية، وتوقيع اتفاقيات شراكة مع شركة «فرتيجلوب» لتطوير منشأة لإنتاج الأمونيا الزرقاء، وشركة «ريلاينس إندستريز» الهندية لإنشاء مصنع عالمي لإنتاج ثاني كلوريد الإيثيلين والكلور القلوي وكلوريد البولي فينيل، كما وقعت أدنوك مع شركة «طاقة» اتفاقية لإنشاء مرافق لمشاريع المواد الكيميائية.

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