توسيع نطاق برنامج تحفيز الصناعة عبر تعرفة الكهرباء بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي توسيع نطاق برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء الذي أطلقته خلال 2019 ليتيح المجال للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة للانضمام للبرنامج فور تحقيقهم للمعايير المطلوبة للبرنامج.

ويأتي البرنامج في إطار مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21». وأكد راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن البرنامج يهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية في القطاع الصناعي، ورفع الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية، وتشجيع التحول التكنولوجي، ورفع كفاءة استخدام الطاقة باعتباره يقدم أسعاراً تنافسية لتعرفة الكهرباء للمنشآت الصناعية المستوفية للشروط والمعايير.

نمو

وأصدر مكتب تنمية الصناعة التابع لاقتصادية أبوظبي 51 شهادة مسجلة للمنشآت الصناعية بأبوظبي ضمن الدورة الثانية من البرنامج، ما أسهم في ارتفاع نسبة العائد على الاستثمارات لهذه المنشآت بنسبة 25%، فيما استفاد المصنعون بما قيمته 610 ملايين درهم من المزايا والمحفزات الممنوحة من قبل حكومة أبوظبي.

وبفضل مميزات مبادرة تعرفة الكهرباء ارتفعت نسبة إنتاجية المصانع التي حصلت على شهادة برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء 14% مما يعد مؤشراً على مساهمته في تعزيز إنتاجية المنشآت الصناعية وضمان استقرار وسهولة أعمالها عبر تخفيف الأعباء المالية عليها، خصوصاً في ظل تداعيات أزمة «كوفيد 19».

نظام قياس

يشتمل برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء على نظام قياس وفق مجموعة من المعايير لتحديد الفئات والتعرفة المستحقة لكل فئة، بحيث تتولى عملية التقييم مجموعة من الشركات المختصة إضافة إلى دوره في حماية المستثمرين من تقلبات أسعار الطاقة بما يسهم في دعم القطاع الصناعي ليكون محركاً رئيساً للنمو طويل الأجل والتنمية الاقتصادية المستدامة بالإمارة.

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