1.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي - وام)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.3 مليار درهم إذ شهدت الدائرة تسجيل 227 مبايعة بقيمة 782.06 مليون درهم منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 45.13 مليون درهم و214 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 736.92 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 7 ملايين.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 77 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 47 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت وادي الصفا 7 المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وتلتها وادي الصفا 5 بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم.

وسجلت الرهون 498.47 مليون درهم منها 19 رهن أراضٍ بقيمة 353.85 مليون درهم و65 رهن فلل وشقق بقيمة 144.62 مليون درهم، وأهمها بمنطقة المركاض بقيمة 171 مليون درهم ورهن في الحبية الخامسة بقيمة 134 مليون درهم. وتم تسجيل 15 هبة بقيمة 65.58 مليون درهم وأهمها بمنطقة سيح شعيب 3 بقيمة 37 مليون درهم وأخرى في منطقة محيصنة الثالثة بقيمة 5 ملايين.

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