30 من أصحاب المشاريع الناشئة يتأهلون إلى الدورة الثانية من «تطوير مهارات الشباب المواطن»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، المملوك بالكامل لسلطة واحة دبي للسيليكون عن اختيارهما 30 من أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال من الشباب الإماراتيين للمشاركة في الدورة الثانية من برنامجهما السنوي «برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن».

وسينخرط المشاركون في تدريب متخصص حول مختلف المواضيع التي تهم رواد الأعمال بمشاركة خبراء من مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» و«لينكد إن» وشركة المستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية «ICLO» و«انتيليجنت فاينانس كونسلتانت» و«إل بي إس براندز» و«ثينك ميديا لابز». وستركز مواضيع التدريب على كيفية تأسيس وتعزيز نمو المشاريع التجارية، وأهمية المبيعات لأصحاب المشاريع الناشئة، بالإضافة إلى كيفية إعداد عرض تقديمي للمشاريع التجارية وعرضه بطريقة مميزة واستثنائية. وفي نهاية فترة التدريب، سيحصل المشاركون على شهادات تقدير.

كما سيوفر البرنامج للمشاركين فرصة التدريب مع شركات رائدة من القطاع الخاص، وتشمل شركة «دي إتش إل» وشركة «أوليفر وايمان» وشركة «ICLO»، والحصول على جلسة توجيه مجانية لتأسيس شركة تجارية انطلاقاً من مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، ودخول مجاني لمدة 3 أشهر إلى مساحات العمل المشتركة بمركز «ديتك»، إضافة إلى فرصة المشاركة والعرض في إكسبو دبي.

وقال هانس كريستنسن، نائب الرئيس – مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»: يسعدنا الترحيب بالمجموعة الجديدة من رواد الأعمال في الدورة الجديدة من برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن، ونتطلع لدعمهم وتوفير كافة التسهيلات لهم للارتقاء بإبداعاتهم نحو آفاق جديدة.

وأكدت ناتاليا سايشيفا، مدير أول المشاريع الخاصة وريادة الأعمال في غرفة دبي، أن «دبي للمشاريع الناشئة» أطلقت دورة جديدة من برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن مع تحقيقه نجاحاً باهراً خلال دورته الأولى في العام 2020، لافتة إلى أن البرنامج يعكس التزام «دبي للمشاريع الناشئة» بدعم الشباب المواطن، وتفعيل دوره ومساهمته في نمو القطاع الخاص. وأضافت أن البرنامج استقبل خلال هذه الدورة 105 طلبات مشاركة.

مظلة

يهدف البرنامج إلى مساعدة الشباب المواطن على إطلاق مشاريعهم الخاصة أو الانضمام إلى شركة ناشئة خاصة. كما يعتبر البرنامج المظلة التي ستجمع تحتها كل مبادرات «دبي للمشاريع الناشئة» التي تستهدف تطوير مهارات الشباب المواطن.

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