شراكة بين «كهرباء دبي» والقمة العالمية للصناعة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت، أمس، القمة العالمية للصناعة والتصنيع عن شراكتها مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لتعزيز توظيف التقنيات المتقدمة في القطاع الصناعي، وتحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة، والتشجيع على تبني مصادر الطاقة المستدامة في القطاع الصناعي، وتعزيز استخدام ابتكارات ترشيد استهلاك الطاقة، بما في ذلك التطبيقات الذكية والأجهزة والأدوات المبتكرة، ودعم التعاون بين شركات إنتاج وتوزيع الطاقة والشركات الصناعية، للحد من الهدر في استهلاك الطاقة.

وتنضم الهيئة إلى قائمة الشركاء المؤسسين للقمة، حيث ستقوم بمشاركة خبراتها في توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء لدعم الجهود الهادفة إلى الحد من انبعاثات الكربون، والمساهمة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة محلياً وعالمياً.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تهدف الشراكة إلى تعزيز الاستفادة من أحدث التقنيات والسياسات والفرص لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع، والحد من ظاهرة التغير المناخي، من خلال تضافر الجهود وتعزيز كفاءة الطاقة والتشجيع على استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

وأضاف سعيد الطاير، أحد كبار المتحدثين المشاركين في الدورة الرابعة للقمة: تعمل الهيئة وفق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وأطلقنا مجموعة من المشاريع العملاقة أهمها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل.

وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030؛ ومشروع «الهيدروجين الأخضر»؛ ومشروع المحطة الكهرومائية في حتا، وغيرها. وضمن مبادرة دبي 10X، التي أطلقها صاحب السمو، وتهدف لأن تكون دبي متقدمة بعشر سنوات عن بقية مدن العالم، أطلقنا مبادرة «ديوا الرقمية» الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، لإعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية والمساهمة في بناء مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي، وتحقيق الخطط والاستراتيجيات الحكومية.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: يسرنا في القمة العالمية للصناعة والتصنيع أن نتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، إحدى الهيئات الرائدة في دعم الابتكار في مجال تعزيز كفاءة الطاقة، وستسهم هذه الشراكة في تأكيد التزامنا المشترك بالاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

الدورة الرابعة

تقام الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في مركز دبي للمعارض في «إكسبو دبي» بين 22 و27 نوفمبر 2021 تحت عنوان «الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار»، وتناقش الدور الذي يلعبه التقدم في مجال توظيف البيانات الضخمة وتقنيات الاتصالات المتقدمة في إعادة صياغة مستقبل سلاسل التوريد، والصناعات الخضراء، والطاقة المستدامة، وتغير المناخ، وصياغة السياسات، ودعم وتطوير الاقتصادات العالمية.

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