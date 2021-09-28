رئيس «شوبا» يشيد ببيئة الإمارات الاستثمارية

المصدر: العين- البيان

أشاد بي إن سي مينون، رئيس ومؤسس مجموعة شركات شوبا، بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها دولة الإمارات، والتي تشجع المستثمرين ورجال الأعمال والشركات الإقليمية والعالمية على القدوم إلى الدولة بغرض الاستثمار والاستفادة من الفرص المتنوعة في مختلف القطاعات.

وأكد ترحيبه بالقرارات الحكومية المتعلقة بمشاريع الخمسين، مشدداً على أنها ستسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات، وتعزيز مكانة الدولة الاقتصادية عالمياً، كما أنها تسهم في تنشيط مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، وتحفز رواد الأعمال والمستثمرين على إطلاق مشاريع جديدة، وتعزيز المشاريع القائمة.

جاء ذلك خلال زيارة مينون لمجلس الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري، رئيس مجلس إدارة شركة هيلي للتطوير والاستثمار العقاري، في منزله بمدينة العين مؤخراً.

وتضم محفظة شركة شوبا عدداً كبيراً من المشاريع العقارية الفاخرة، ومن ضمنها مشروع شوبا هارتلاند الواقع في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم في قلب دبي، وتسجل الشركة مبيعات سنوية بمليارات الدراهم في ظل الإقبال على مشاريعها النوعية.

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