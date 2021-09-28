«فيسبوك»: أطول كابل إنترنت بحري يمر بالإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت «فيسبوك» أمس أن كابل «2 أفريكا»، الذي تدعمه وتقوم بإنشائه بالمشاركة مع عدد من الشركات، سيمتد عند اكتمال توصيله لمسافة 45.000 كيلومتر «27.960 ميلاً»، ما يجعله مُهيأً ليكون أطول كابل إنترنت بحري على مستوى العالم.

وبحسب موقع «بزنس انسايدر» الشبكي البريطاني الذي نشر الخبر، فمن المُقرر أن يخدم «2 أفريكا» 3 مليارات نسمة يعيشون في 33 بلداً، منها الإمارات.

ومن أبرز الدول التي يمر بها «2 أفريكا» بجانب الإمارات: فرنسا، إسبانيا، البرتغال، السعودية، الكويت، البحرين العراق، عُمان، قطر، الهند، إيطاليا، وجنوب أفريقيا.

ومن الجدير بالذكر أن أطول كابل إنترنت بحري حتى الآن هو «سي- مي- وي 3»، والذي يبلغ طوله 39.000 كيلومتر «24.233 ميلاً»، ويمتد عبر 33 بلداً أيضاً.

وأفاد «بزنس انسايدر» بأن «فيسبوك» استثمرت في 7 كابلات إنترنت بحرية، منها 2 موصلان بالفعل حالياً. وأضاف الموقع أن «فيسبوك» بذلك تسير على نهج «جوجل» نفسه الذي تستثمر على نحو مكثف في بناء كابلات الإنترنت البحرية، ولديها حالياً خمسة مشروعات لإنشاء 5 كابلات بحرية خاصة بها.

وكانت «فيسبوك» قد أعلنت عن مشروع «2 أفريكا» لأول مرة في مايو 2020، وأعلنت آنذاك أنه سيدور حول أفريقيا ويتصل بأوروبا، إلا أن الطول الأصلي الذي أعلنته آنذاك للكابل هو 37.000 كيلومتر «22.990 ميلاً» فقط.

وذكرت «فيسبوك» في إعلان أمس أن تمديدات «2 أفريكا»، والتي سيُطلَق عليها اسم «بيرلز» سيكون لها نقاط إنزال في كلٍ من الإمارات، سلطنة عُمان، قطر، البحرين، الكويت، العراق، باكستان، الهند والسعودية.

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