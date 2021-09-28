«ذي بوينت» أكبر نافورة في العالم تحتفي باليوم الوطني الألماني 3 أكتوبر

المصدر: دبي – البيان

تواصل «ذي بوينت»، الواجهة البحرية الرائعة في «نخلة جميرا»، احتفالاتها المستمرة بالثقافات المتنوعة من مختلف أنحاء العالم. وتحتفي «ذي بوينت» هذه المرة، بـ«يوم الوحدة الألمانية» والذي يُطلق عليه أيضاً «اليوم الوطني الألماني»، بعرض يتكرر كل ساعة تقدمه «نافورة النخلة»، اعتباراً من الساعة 8 مساءً ولغاية 11 ليلاً، يوم الأحد 3 أكتوبر المقبل.

إحياءً لذكرى توحيد ألمانيا في العام 1990، يرمز «يوم الوحدة الألمانية» إلى ازدهار «ألمانيا الموحدة» على مدار 31 عاماً، وتحقيق الفكرة الأوروبية، وإطلاق مؤسسة تكرّم حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية.

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول ومشاريع الضيافة في «نخيل»: بينما تستعد المدينة لـ«إكسبو 2020» والترحيب بالزوار من مختلف أنحاء العالم، تفتخر «ذي بوينت» بتكريم الثقافات والتقاليد المتنوعة في العالم من خلال الموسيقى والطعام واستكمالها بعروض النافورة المُصممة بشكل فريد من نوعه. إننا نتطلع إلى الترحيب بالمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والسياح القادمين إليها لمشاركتنا تجربتنا الخاصة بمناسبة «يوم الوحدة الألمانية» في «ذي بوينت».

سوف تتمايل أعمدة المياه في «نافورة النخلة» على أنغام Wind of Change (رياح التغيير) لفرقة الروك الألمانية الشهيرة «Scorpions»، في حين ستتم إضافة هذه الأغنية إلى البرنامج السنوي للنافورة.

من جهته، قال هولجر مانيكه، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية: نحن متحمّسون للتعاون مع «نخيل» و«ذي بوينت» من أجل مشاركتنا هذا اليوم الخاص مع الألمان المقيمين الذي يعيشون في إمارة دبي، فضلاً عن التثقيف والتوعية بأهمية هذا الاحتفال مع الزوار غير الألمان. لقد عملنا على إقامة عرض مميز في «نافورة النخلة» من شأنه أن يلهم جميع الزوار ويسليّهم، ونتطلع إلى الترحيب بهم.

وسوف يتمكن الزوار في هذه المناسبة، من الاستمتاع بعرض النافورة، بالإضافة إلى تناول وجبات الطعام في مجموعة متنوعة من المطاعم على امتداد المنتزهين «الشرقي» و«الغربي» في «ذي بوينت».

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