سوق المرفأ يرحب بزوار سوق السجاد خلال مهرجان دبي للمفروشات

المصدر: دبي - البيان

أثبت سوق المرفأ، أحدث أماكن البيع بالتجزئة على الواجهة البحرية في دبي، أنه الوجهة المثالية لأصحاب المنازل الذين يتطلعون إلى إضافة سجادة كلاسيكية أو بساط حديث إلى خطط الديكور الخاصة بهم خلال الدورة الحالية من مهرجان دبي للمفروشات.

ورحب السوق الرائع الذي أنشأته شركة نخيل في جزر ديرة، بسكان دبي وزوارها لاستكشاف سوق السجاد الذي جرى افتتاحه مؤخراً يوم 23 سبتمبر. ويضم السوق 49 متجراً تقدم تشكيلة رائعة من أفضل أنواع السجاد المصنوع آلياً ويدوياً من مختلف أنحاء المنطقة.

ويقع سوق السجاد في القرية 4 بالمنطقة الشرقية من سوق المرفأ، ويضم عدداً من المتاجر مثل فن الصحراء لتجارة التحف، والتحف المميز للتجارة، وإيس لتجارة السجاد، والتي تقدم تصميمات فريدة من مختلف البلدان، بالإضافة إلى قطع عالية الجودة بأسعار معقولة.

ويقدم متجر إيس لتجارة السجاد للمتسوقين فرصة صنع السجاد الذي يختارونه حسب الطلب بتصميمات وألوان وأحجام فريدة من نوعها. كما يضم المتجر أيضاً ديكورات منزلية رائعة وأطباق مصنوعة يدوياً ومشغولات يدوية ومجوهرات تضفي إطلالة فريدة من نوعها على أي منزل.

ويجمع سوق المرفأ، الوجهة الداخلية للتسوق والتجارة والتي تمتد على مساحة 1.9 كيلومتر على طول الخط الساحلي لدبي، بين الشركات المحلية والعالمية التي تقوم ببيع منتجاتها مباشرةً إلى العملاء من دبي ومختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويعد مهرجان دبي للمفروشات الذي يستمر حتى 30 سبتمبر وجهةً شاملةً لكل ما يتعلق بالمفروشات والديكورات المنزلية. وتلتزم المتاجر ومراكز التسوق المشاركة في المهرجان الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بجميع إجراءات الصحة والسلامة المهمة، والتي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

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