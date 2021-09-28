24.7 مليار دولار عقود مقاولات البناء والتشييد الجديدة في الإمارات 2021

المصدر: دبي - البيان

ارتفع حجم عقود مقاولات البناء والتشييد الجديدة في الإمارات إلى 24.7 مليار دولار في 2021، فيما تُمهّد دول الخليج الطريق للانتعاش عقب الجائحة على خلفية ارتفاع النفقات الحكومية وضخّ استثمارات أجنبية جديدة.

ووفقاً لتقرير أصدرته منصة معلومات المشاريع «فنتشرز أونسايت» في سبتمبر 2021، أطلقت الإمارات عدداً من الإجراءات الكفيلة بجذب الاستثمارات واستقطاب الأجانب.

ويتربّع قطاع المباني في الإمارات مثل المباني السكنية والتجارية والمطارات والمرافق الرياضية والفنادق والمرافق الترفيهية والرعاية الصحية والتعليم، على عرش عقود مقاولات البناء الجديدة عام 2021، وبلغت قيمتها نحو 12.6 مليار دولار.

ويحتلّ قطاع النفط والغاز المرتبة الثانية من ناحية قيمة العقود بنحو 8.4 مليارات دولار تليه مشاريع البناء في قطاع الطاقة والمياه (2.2 مليار دولار)، والبنية التحتية التي تشمل الطرق والجسور والسكك الحديدية والموانئ (2 مليار دولار).

وأعدّت «فنتشرز أون سايت» التقرير خصيصاً لمصلحة معرض هاردوير أند توولز ميدل إيست 2021 الذي انطلقت فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي.

ويُعدّ هذا الحدث الذي يستمرّ 3 أيام، المعرض الوحيد المخصص للأدوات والعُدَد والمواد والمعدات والآلات في الشرق الأوسط، وينعقد بالشراكة مع معرض تشجيانغ التجاري الدولي (دبي) من الصين والذي تنظمه إدارة التجارة في مقاطعة تشجيانغ.

ويجمع معرض تشجيانغ التجاري الدولي تحت مظلّته مجموعة كبيرة تضمّ نحو 50 من العارضين الذين يتوقون للتفاعل مجدداً مع الموزّعين وتجّار التجزئة والمُصدِّرين والمستوردين والمقاولين والمُصنّعين والمستشارين والمهنيين في قطاعات البناء والصناعة.

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