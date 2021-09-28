إنمارسات: سكان الإمارات بين أكثر المسافرين جواً ثقة في العالم

المصدر: دبي - البيان

كشفت «إنمارسات» الشركة العالمية لخدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة، عن نتائج دولة الإمارات ضمن دراسة «متابعة ثقة المسافرين» الاستبيان العالمي الأكبر والأكثر شمولاً للمسافرين جوّاً منذ بدء تفشي الجائحة، موضحةً أن المسافرين في الإمارات من بين الأكثر ثقة في العالم بالسفر جواً من جديد، وكانت الصين البلد الوحيد الذي أبدى فيه المسافرون ميلاً أكبر من نظرائهم في الإمارات للسفر في رحلة طيران قصيرة أو طويلة منذ بداية الجائحة، حيث سافر 79% منهم بالفعل منذ تفشي الجائحة، مقابل 75% في الإمارات.

وقال 56% من المسافرين المشاركين في الاستبيان في الإمارات، إنهم سافروا إلى وجهات دولية، وعبروا بالمجمل عن عدم تراجع ثقتهم بالسفر الجوي، مع تمتع 42% منهم بما يكفي من الثقة ليستقلوا رحلتهم الجوية التالية في الأشهر الستة المقبلة، وتكررت هذه الانطباعات في إجابات المسافرين من إسبانيا (43%) والهند (43%) والمكسيك (46%) الذين عبروا عن مستويات مشابهة من الثقة بالسفر جواً خلال ذات الفترة.

وعندما تم سؤال المشاركين حول أبرز مصادر قلقهم المتعلقة بالسفر جوّاً، كانت إجابات المسافرين في الإمارات متسقة مع الإجابات العالمية، حيث قال 49% منهم إنهم قلقون من الاضطرار للعزل الصحي، و43% من العدوى بالفيروس خارج البلاد، ليكون هذان العاملان أكبر مصادر التخوّف من السفر، بعيداً عن الخوف من استقلال رحلات الطيران بحد ذاتها.

ومن المثير للاهتمام أن 49% من الذين تم استبيانهم من قبل «إنمارسات» في الإمارات يعتبرون أن استخدام الحمامات العامة ينطوي على مخاطرة بالعدوى بالفيروس، تليه المواصلات العامة (36%) والفعاليات الرياضية (30%). وكانت هذه الأماكن الثلاثة الأكثر إثارة للقلق هي ذاتها بالنسبة للمشاركين في شتى أنحاء العالم (المواصلات العامة 36%، الحمامات العامة 35%، الفعاليات الرياضية 34%).

تم سؤال المشاركين في الاستبيان عن الخطوات الأكثر قدرة على زيادة ثقتهم بأمان السفر في الإمارات فيما يتعلق برحلات الطيران المستقبلية، وكانت الإجابات الثلاث الأكثر تكراراً هي فحوص «كوفيد 19» السابقة للرحلة الجوية (60%)، وجوازات السفر الصحية الرقمية (59%)، وفحص درجات حرارة المسافرين (51%).

وكانت المشاركون من الإمارات من الأكثر دعماً لإلزامية إبراز إثبات على تلقي اللقاحات أو التمنع ضد المرض ليشعروا بثقة أكبر بالسفر جوّاً (53%)، ويأتي ذلك ربما انعكاساً لنجاح برامج اللقاحات في الإمارات، مع حصول حوالي 80% من سكان الدولة على لقاحاتهم بالكامل.

وضمن ذات السياق، يؤمن 41% من المسافرين في الإمارات بضرورة اعتماد جوازات السفر الخاصة بلقاحات «كوفيد 19»، فيما قال 40% منهم إنه من الضروري اعتمادها عند إتاحة اللقاحات للجميع. وتعد هذه النسبة أقل من نظيراتها في الهند (63%) والبرازيل (57%) وإندونيسيا (56%)، حيث كانت الدول الثلاث الأكثر تأييداً لاعتماد جوازات السفر هذه على الفور.

وعلى الرغم من الحماسة لاعتماد جوازات سفر اللقاحات، فقد قال 83% من المسافرين في الإمارات إنهم راضون عن كيفية استجابة شركات الطيران للجائحة.

وقال المسافرون في الإمارات إن الدفع الخالي من التلامس (49%) والترفيه على متن الطائرة باستخدام أجهزتهم الخاصة (41%) هما الأكثر مساهمة في زيادة ثقتهم خلال الطيران، كما اعتبروا أن توفر الاتصال اللاسلكي بالإنترنت (WiFi) على متن الطائرة هو العنصر الأكثر أهمية بعد الجائحة (51%)، تليه جودة الخدمة بنسبة 48%.

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