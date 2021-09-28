السوق العقارية في دبي تتعافى مع قُرب انطلاق «إكسبو 2020» العالمي

المصدر: دبي- البيان

ألقت أزمة «كوفيد 19» العالمية بظلالها السلبية على العديد من القطاعات في العالم، بما فيها القطاع العقاري، ومع ذلك، يُبشر ما تبقى من عام 2021 بتحسن الأوضاع الراهنة، وتُشير التوقعات في ضوء انتعاش القطاع السياحي وتخفيف القيود المفروضة على السفر في منطقة الشرق الأوسط، إلى إمكانية تعافي القطاع السكني تدريجياً، لا سيما مع قُرب انطلاق فعاليات حدث «إكسبو 2020 دبي» العالمي.

ومن جانب آخر، أسهمت معدلات التطعيم المرتفعة في تعزيز مكانة دبي واحدة من أكثر وجهات السفر أماناً في عالم ما بعد أزمة «كوفيد 19»، ما أتاح للإمارة فتح أبوابها أمام حركة السياحة وغيرها من الفرص المتعددة عبر مختلف القطاعات.

وأعلنت شركة «بريسكوت» للتطوير العقاري، في إطار احتفائها بالمرونة، التي أظهرتها الإمارات في التعامل مع الأزمة الصحية، وبمكانتها كونها واحدة من أكثر الدول أماناً أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم، عن تقديم عروض إقامة فندقية مجانية لمدة أسبوع كامل للمشترين من خارج الدولة والراغبين بالاستثمار في مشاريع الشركة.

ويُمكن للمشترين الذين يستثمرون ما لا يقل عن 100 ألف دولار أمريكي لاقتناء عقار الاستفادة أيضاً من خطة السداد المرنة، التي تمتد لخمسة أعوام بمعدل 20 ألف دولار أمريكي سنوياً.

والجدير بالذكر أنّ مشروع برايم فيوز، أحدث مشاريع «بريسكوت» للتطوير العقاري، يُحقق بالفعل إيرادات مذهلة بواقع 7% على قيمة الاستثمار مع عائد بنسبة 18% على حقوق الملكية. وتُسلط الخطوة الضوء على التزام الشركة بدعم المشترين في جميع مراحل العملية الاستثمارية.

وتستثمر شركات التطوير العقاري الفرصة الفريدة التي يوفرها حدث «إكسبو 2020» أمام المجتمع العالمي من خلال منح المشترين تذاكر مجانية لحضور «إكسبو 2020» في دبي لتقديم لمحة عن المساعي المبذولة لرسم ملامح العالم الجديد.

وتعتزم «بريسكوت» للتطوير العقاري تعزيز محفظتها المزدهرة بمشروع جديد في واحد من أكثر المواقع المرغوبة في المدينة، خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ويحتضن المشروع الجديد، الذي يقع على مقربة من موقع «إكسبو 2020» مجموعة من المنازل الذكية والمفروشة بالكامل، والتي تتميز بسهولة الوصول إلى خطوط المترو والمطار، إلى جانب ما تزخر به من وسائل الراحة التي تتفرد بها عن باقي مشاريع التطوير العقاري في المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد شافي، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسكوت» للتطوير العقاري: أظهر القطاع العقاري في دبي مستويات ثابتة من النمو على مدى الأشهر القليلة الماضية، بينما لمسنا تزايد الاهتمام به في أوساط المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وعزز الدعم الحكومي في ما يتعلق بزيادة سقف القروض وطرح العديد من المبادرات بموجب خطط المدن الذكية وغيرها، النظرة المستقبلية الإيجابية لأنماط الشراء داخل القطاع العقاري.

ويساهم انطلاق حدث «إكسبو 2020» في تنشيط عودة المستثمرين الأجانب إلى دبي، لا سيما أنّهم كانوا المحرك الرئيسي لأداء السوق العقارية مع استقبال السوق السكني في الإمارة لواحد من أعلى معدلات الوافدين على الإطلاق.

وتابع شافي: لطالما حرصت «بريسكوت» على توسيع محفظتها بهدف تمكين المشترين من اقتناء العقار، الذي يجمع بكل سلاسة بين مزايا الفخامة والتكلفة المنخفضة.

ويتزايد زخم القطاع العقاري في المنطقة مع انطلاق «إكسبو 2020»، حيث تزخر جميع العقارات الفاخرة القائمة، والتي ما زالت قيد الإنشاء، والتي تستند إلى ركائزنا القائمة على الفخامة والجودة والموقع المتميز، بجميع التجهيزات اللازمة لتلبية معدلات الطلب المتوقعة من المشترين الراغبين باقتناء العقارات الفاخرة والمجهزة جيداً بأسعار مقبولة.

ونجحت «بريسكوت» للتطوير العقاري، باسمها المقترن بالفخامة والتميز، في الحفاظ على موقعها في صدارة القطاع العقاري بدبي لأكثر من عقد كامل، حيث قدمت خدماتها لجميع العملاء الراغبين بامتلاك المنازل الفخمة بأسعار مقبولة من دون المساومة على الجودة بفضل سجّلها المذهل، الذي يضمن الالتزام بتقديم أفضل العقارات الفاخرة ذات الأسعار المعقولة والاهتمام بتطبيق أعلى معايير الجودة في مختلف مراحل عملية التطوير.

وتولي «بريسكوت» بإرثها العريق المبني على الثقة، راحة بال المشترين أهمية كبرى في جميع محطات رحلتهم الاستثمارية، بدءاً من اختيار الموقع وتمويل العملية ووصولاً إلى شراء المنزل واستكمال نقل ملكيته.

وإلى جانب ذلك، يتمتع فريق «بريسكوت» للتطوير العقاري بسجل حافل بالنجاحات والحضور الراسخ في سوق الإمارات، ونجحت الشركة في استكمال باقةٍ متميزة من المشاريع الفاخرة في مختلف أنحاء دبي، بما فيها برايم فيلاز وبرايم ريزيدنسي 1 و2 ومركز برايم للأعمال، بالإضافة إلى برايم فيوز في ميدان أفينيو، أحدث مشاريعها في دبي.

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