«أبوظبي للاستثمار» يواصل دعم الابتكار وبناء القدرات المتخصصة في الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

المصدر: أبوظبي- البيان

عقد مكتب أبوظبي للاستثمار شراكات فردية مع شركة الاستثمارات العقارية «بينينسولا» لإدارة العقارات، وشركة «يوريكا» المتخصصة بتطوير حلول البرمجيات المؤسسية، لتزويد هذه الشركات بحزم دعم مالية وغير مالية، لتطوير أعمالها في إمارة أبوظبي في إطار برنامج الابتكار التابع للمكتب، والبالغة قيمته 2 مليار درهم (545 مليون دولار).

وستعمل هذه الشراكات على تطوير القدرات والتقنيات الرائدة، التي تتمتع بها كل من شركة «بينينسولا»، وشركة «يوريكا» في مجالات تخصصهما، وستسهم في توفير مهارات متخصصة تساهم في تعزيز اقتصاد المعرفة في أبوظبي، وستسهم إضافة محللي الاستثمار ومديري الأصول وخبراء البيانات في تعزيز الكفاءات في قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتدعم طموحات منظومة الإبداع والابتكار في الإمارة.

وقال ماركوس توماس، مدير قطاع الاستثمارات لدى مكتب أبوظبي للاستثمار: مع الجهود الكبيرة التي تبذلها إمارة أبوظبي لتعزيز مسيرة التنمية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، فإن أولويتنا تتجه دائماً

نحو تطوير رأس المال البشري وترسيخ ثقافة الابتكار والأفكار الخلاقة. وتعكف كل من شركة «بينينسولا» وشركة «يوريكا» على بناء مؤسسات تجارية قوية قائمة على الابتكارات التكنولوجية بإشراف نخبة من خبراء المال والأعمال، ويمثل استقطاب مثل هذه المواهب إلى الإمارة خطوة مهمة ستعزز من قدرات قطاع العقارات وتحليل البيانات، ويرسل رسالة واضحة حول الاهتمام الكبير، الذي توليه إمارة أبوظبي بالشركات المبتكرة والمميزة.

سيواصل مكتب أبوظبي للاستثمار عقد الشراكات مع الشركات القائمة على الابتكار، لمساعدتها في الوصول إلى مراحل جديدة من النمو والنجاح في إمارة أبوظبي والمنطقة.

وتستخدم شركة «بينينسولا» المتخصصة بالاستثمار العقاري الأبحاث الكمية الكلية والجزئية لتوفير منصة تتيح لرأس المال المؤسسي الدولي الوصول إلى أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي، وتسهم هذه الأبحاث والمنتجات التي تقدمها الشركة في إعادة تسعير مخاطر العقارات الإقليمية من خلال اكتشاف التغيرات المتسارعة في الأسعار.

وسيسهم الدعم المتاح عبر برنامج الابتكار في تمكين شركة «بينينسولا» من تطوير إمكاناتها في مجالات الاستثمار والبحث من مقراتها في سوق أبوظبي العالمي. وستوحد الشركة جهودها مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتطوير قطاعي الخدمات المالية والعقارات في إمارة أبوظبي، من خلال تنظيم برنامج للتدريب والمشاركة الأكاديمية، بهدف تطوير الكفاءات في قطاعي الخدمات المالية والعقارات في الإمارة.

وتعمل شركة «يوريكا» المتخصصة بتطوير حلول البرمجيات المؤسسية على تمكين الشركات من اعتماد أحدث التقنيات العصرية مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات لتسخير قدرات البيانات الخارجية والداخلية الكبيرة والاستفادة من قوتها. وتعمل حلول البيانات المالية من شركة «يوريكا» على إدارة المخاطر الائتمانية بالاستفادة من الاتصالات والبيانات البديلة، إلى جانب البيانات المصرفية والمعاملات المفتوحة.

وتوفر خدمة Omni من شركة «يوريكا» الخاصة بمعلومات السوق أكبر لوحة متواصلة لأبحاث السوق في العالم، وتعمل منصة DS2 Feature Store ومنصة ML Ops على دعم هذه الخدمات وتزويد خبراء البيانات بالأدوات اللازمة لتطبيق تقنية التعلم الآلي على نطاق واسع، وبموجب الشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، ستقوم شركة «يوريكا» بتأسيس مقرها الرئيسي للأبحاث والتطوير والعمليات التشغيلية في إمارة أبوظبي.

وسينتقل فريق الإدارة وخبراء ومهندسو البيانات في الشركة للعمل انطلاقاً من أبوظبي لإدارة أعمال الشركة وتنميتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخدمة قاعدتها العالمية من العملاء.

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