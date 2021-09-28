جونز ذا كروسر تخطط للتوسع بافتتاح 10 فروع في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

تحتفل علامة جونز ذا كروسر، ومقرها الإمارات، بمرور 25 عاماً على انطلاقها، وتعلن في هذه المناسبة عن خططها لزيادة عدد فروعها في الشرق الأوسط من 23 إلى 33 فرعاً خلال الاثني عشر شهراً القادمة. وبهذا يرتفع عدد فروع العلامة في دولة الإمارات إلى 24، بينما يصبح عددها 3 فروع في كل من السعودية وقطر ومصر.

وفي حديثه عن النجاح الذي حققته العلامة خلال السنوات الماضية، قال ينيب صدّيقي، مالك جونز ذا كروسر ورئيسها التنفيذي: «لا توجد الكثير من العلامات التي تقوم بعملها بنفس أسلوبنا، والذي يتميز بدمج العديد من العناصر المختلفة وتقديمها في مكان واحد. فهناك قلة من الأماكن التي تعدّ الخبز الطازج والمعجنات الشهية وتقدم الأطباق اللذيذة للإفطار والغداء والعشاء وتضمّ غرفة للأجبان مع تشكيلة من المشروبات وقائمة من الأطباق التي تراعي أذواق ورغبات معظم الناس».

«لقد أصبح المستهلكون أكثر ذكاء، فهم يريدون لحظات يخلدونها بأجمل الصور الجذابة سواء لتجارب الطعام أو لكل جوانب حياتهم، إذ يتطلعون إلى تجربة فريدة وذكريات مميزة في كل يوم. وأعتقد أننا نقدم لهم تلك التجربة بشكل رائع منذ 25 عاماً، فالطعام في جونز ذا كروسر معدّ بإتقان ومقدم بشكل جذاب للغاية، وهو طازج ويتمتع بمذاق لذيذ».

وبعد فترة 12 شهراً، تخطط العلامة لمزيد من التوسع بافتتاح حوالي 25 فرعاً جديداً على مدى ثلاث إلى خمس سنوات، ليصل عدد الفروع الجديدة إلى 50 فرعاً معظمها في السعودية ومصر، بالإضافة إلى واحد في الهند.

وقال صدّيقي: «لطالما انصبّ اهتمامنا على الطعام المبتكر الذي يجمع بين النكهة وأجود المكونات، أكثر من أي جانب آخر».

وتأسست علامة جونز ذا كروسر في أستراليا عام 1996 وتدير 23 متجراً حول العالم. هي مجموعة متخصصة بالأغذية وتعمل في مجال تجارة التجزئة للمواد الغذائية، بالإضافة إلى مخازن الأجبان الفاخرة للذواقة وإعداد شرائح اللحم البارد والمخبوزات والحلويات والأطباق الخفيفة الجاهزة التي تقدم جميعها في مقهى أنيق حاصل على الجوائز.

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