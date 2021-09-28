إطلاق النسخة الثانية لبرنامج «إشراقة 2021» لدعم الاقتصاد الأسري

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أعلنت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيس مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، إطلاق الدورة الثانية للبرنامج الوطني «إشراقة 2021»، تحت شعار «الاقتصاد الأسري». ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور استراتيجية مشاريع الخمسين لدولة الإمارات لدى الأسر المنتجة، من خلال نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الأسر الإماراتية على تحويل المجتمع المحلي من مستهلك إلى منتج وإبراز دور الأسرة الإماراتية وتمكينها اقتصادياً ودعمها في تطوير مشاريع الاقتصادي العائلي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عن طريق برنامج «زووم» أمس، حيث تم التأكيد على أهمية برنامج «إشراقة 2021» في دعم الشركات العائلية من خلال تقديم الدعم المالي والفني للمشاركين في البرنامج، والذي يأتي تحت شعار «الاقتصاد الأسري» بهدف تعزيز دور المشاريع الاقتصادية المشتركة للعائلة، وباب المشاركة ضمن البرنامج مفتوح للجميع للاستفادة من الخدمات والمزايا التي يقدمها للمشاركين.

وذكرت أن البرنامج في نسخته الأولى شارك خلاله 30 سيدة في مجالات الأمن الغذائي والصحة والماء وتم تنظيم 14 ورشة تدريبية واستفاد منها 220 شخصاً من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المتنوعة، وتأهلت 3 سيدات في المرحلة النهائية للبرنامج، وتم منحهن العديد من المزايا التي يقدمها البرنامج بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال عجمان.

وأشارت إلى أن النسخة الثانية تأتي بناء على توجهات الحكومة الاتحادية وضمن استراتيجية مشاريع الخمسين بتعزيز دور الشركات العائلية ومساهمتها في رفد الاقتصاد الوطني.

رحلة إشراقة

واستعرض المستشار سالم الغافري، المستشار الاقتصادي لبرنامج «إشراقة» رحلة البرنامج، مشيراً إلى أن بداية الورشة الترحيبية والتعريفية للبرنامج في 6 أكتوبر، وانطلاقة البرنامج التدريبي المتكامل بالمرحلة الأولى في 14 أكتوبر والمرحلة الثانية بين 17- 28 أكتوبر، أما المرحلة الثالثة للبرنامج التدريبي المتكامل من مطلع نوفمبر إلى يوم 11 نوفمبر. وسيتم فرز الطلبات والتقييم الميداني لأفضل 5 مشاريع خلال الفترة من 14 -18 نوفمبر المقبل وبعدها يتم إعلان النتائج.

وأكد أن أهداف برنامج إشراقة تتضمن تعزيز دور استراتيجية مشاريع الخمسين لدولة الإمارات ودعم الأسر المنتجة ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الأسر الإماراتية على تحويل المجتمع المحلي من مستهلك إلى منتج، وإبراز دور الأسر وتمكينها اقتصادياً ومساعدتها على الإبداع والابتكار واستثمار المواهب والقدرات في المشروع الاقتصادي العائلي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز