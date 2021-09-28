دبي ترسّخ مكانتها وجهة مفضلة لتنظيم حفلات الزفاف

المصدر: دبي- البيان

استضاف «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي، الدورة الرابعة من ملتقى الزفاف العالمي، وتواصل دبي من خلال هذه الفعاليات ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للأزواج للاحتفال بهذه المناسبة المميزة، وتؤكد التزامها بالتعاون مع منظمي حفلات الزفاف لتقديم تجارب استثنائية وآمنة لهم، إذ تسعى الإمارة إلى جذب منظمي حفلات الزفاف، واستقطاب المزيد من الزوار.

ونجحت دبي من خلال تركيزها على تطوير قطاعي السياحة والفعاليات في ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للأزواج وحفلات الزفاف، وذلك عبر توفيرها مجموعة من الخيارات الواسعة من الفنادق، والوجهات الترفيهية، والتجارب الراقية للطعام وفنون الطهي، وتمكنت الإمارة من استئناف إقامة حفلات الزفاف، إلى جانب الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والترفيهية والاقتصادية الأخرى في بيئة آمنة تماماً بفضل الإجراءات الفعّالة، التي اتخذتها الحكومة خلال جائحة «كوفيد 19».

وتم تنظيم الدورة الرابعة من ملتقى الزفاف العالمي خلال الفترة بين 23 و26 سبتمبر في مدينة جميرا، بهدف تسليط الضوء على أبرز وأحدث فنادق الإمارة ووجهاتها ومعالمها، والاطلاع على ما تقدمه من خدمات، وتسهيلات، وتجارب مميزة، وذلك بمشاركة 17 ضيفاً من منظمي حفلات الزفاف في الهند.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: نجحت دبي بترسيخ مكانتها وجهة رائدة لإقامة حفلات الزفاف، فهي الوجهة المفضلة، التي ينصح بها منظمو الحفلات لتمكين الأزواج من خوض تجارب استثنائية، لا سيما بعد النمو، الذي شهدته الإمارة في قطاعي السياحة والفعاليات.

ونهدف من خلال استعراض إمكانات الإمارة أمام منظمي حفلات الزفاف، إلى تعريفهم بالمقومات والعروض السياحية التي تتميز بها دبي، وكذلك التجارب المتنوعة التي تقدمها المدينة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، لضمان صحة وسلامة الجميع، ورغم تسبب الجائحة العالمية بتأجيل إقامة الأعراس، فإن دبي تعود مرة أخرى وبالتعاون مع منظمي الحفلات لإتاحة الفرصة أمام المقبلين على الزواج، للاحتفال مع أفراد العائلة والأصدقاء ضمن بيئة آمنة.

وتضمن البرنامج زيارة ميدانية إلى عدد من الفنادق المعروفة وأيضاً الجديدة في دبي، للاطلاع على الخيارات المتاحة لإقامة حفلات الزفاف، بما فيها فندق جميرا بيتش هوتيل، وفندق سيزرز بالاس دبي، وفندق أرماني دبي، وفندق سانت ريجيس دبي، وفندق ذا بالم، ومنتجع سوفتيل دبي ذا بالم، وفندق ماندارين أورينتال جميرا دبي، وفندق سوفتيل دبي المسلة، ورافلز دبي، وفندق بلازو فيرساتشي دبي.

كما نظم «فعاليات دبي للأعمال» جولة خاصة للمشاركين ليخوضوا تجربة مميزة، تضمنت زيارة «ذا فيو» في نخلة جميرا، وجولة حصرية في عين دبي قبل افتتاحها رسمياً في 21 أكتوبر.

واستضاف الملتقى خلال اليوم الأول مجموعة من أصحاب قاعات الأفراح وموردي خدمات الزواج في دبي، بمن فيهم رشا بدران، المؤسسة والمديرة العامة لشركة ذا بربل تشير، وأرون بابلاني، مدير عام شركة فيفا ويدينجز، وسفيان العلم، مدير المجمع التجاري لهيلتون دبي الحبتور سيتي وفندق V دبي، وكوريو كولكشن باي هيلتون، وفندق حبتور بالاس دبي وفنادق ومنتجعات إل إكس آر، وكذلك أندي كوثبرت، المدير العام لجميرا فندق جميرا الخور، ومركز مدينة جميرا للمؤتمرات والمناسبات، ومجموعة جميرا للضيافة.

وقال ستين جاكوبسن، مساعد نائب رئيس فعاليات دبي للأعمال: وصلت دبي إلى هذه المكانة المتميزة وجهة مثالية لحفلات الزفاف، بفضل جهود الشركاء والأطراف المعنية في قطاعي السياحة والفعاليات، والتي تمحورت حول توفير البنية التحتية المناسبة ليحظى الضيوف والأزواج بتجارب استثنائية.

وأتوجه بالشكر للشركاء، الذين أسهموا في إنجاح الدورة الرابعة من ملتقى الزفاف العالمي، لا سيما أننا نشهد تزايد اهتمام منظمي الحفلات بدبي وجهة مثلى لتلبية رغبات عملائهم بالاحتفال في وجهة متكاملة، تجمع بين مقومات السلامة وجودة الطعام وتنوع وسائل الترفيه، بما يمكنهم من تسجيل لحظات لا تنسى خلال هذه المناسبة السعيدة.

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