معرض «الإقامة والمواطنة الدولي» بأبوظبي يتيح لزواره فرصة امتلاك جوازي سفر في آن واحد

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف شركة «دوم للمعارض» معرض المواطنة والإقامة الدولي 2021، الذي سيسلط الضوء على فرصة الحصول على جواز سفر إضافي المتاحة للمحترفين ورجال الأعمال وكبار الشخصيات والعائلات البارزة.

وسيقام معرض المواطنة والإقامة الدولي 2021 في الفترة ما بين 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2021، من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساءً، وذلك في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، وسيجمع تحت سقفه نخبة من الخبراء ومقدمي العروض المستعدين لإرشاد الزوار واطلاعهم على الخيارات المتاحة في مجال المواطنة والإقامة الدولية. ويمثل هذا اللقاء الحيوي المباشر بادرة تعاونٍ مهمة على الصعيد العالمي، حيث ستتمكن العديد من الدول من استعراض فرص الهجرة والإقامة المتاحة لديها.

ويتمحور المعرض حول مفهوم الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار والخيارات المتاحة في هذا المجال، حيث يمكن للشخصيات البارزة وأصحاب الثروات الاستمتاع بمزايا الحصول على جواز سفر ثانٍ، كإمكانية السفر دون الحاجة لتأشيرة وإدارة الضرائب والثروات وغيرها.

وسيشهد المعرض حضور طيف واسع من الخبراء والعارضين أمثال «سي أس غلوبال بارتنرز»، «بي تي غولدن فيزا برتغال»، «فيسترا مالطا»، «كوزموز للهجرة»، وغيرهم من الخبراء والعارضين من كندا، والبرتغال، وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والنمسا وسلوفينيا وقبرص والولايات المتحدة الأمريكية وفانواتو وأنتيغوا باربودا، وغرينادا، وبنما، وإيطاليا، بالإضافة إلى وكلاء من تركيا وEB5 من الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون جميعهم على استعداد لإرشاد الزوار ومساعدتهم على اتخاذ قرار سليم بشأن الهجرة الآمنة.

تبعاً للركود الاقتصادي الذي شهده العالم في أعقاب انتشار الوباء، تزايد الإقبال على خيارات الإقامة والمواطنة الدولية. حيث باتت الدول التي تتمتع باقتصاد آمن وأنظمة رعاية صحية جيدة بمثابة شبكة أمان ذهبية بالنسبة لمعظم الناس، لا سيما مع ظروف الوضع الراهن التي حولت الإقامة في الخارج والحصول على جنسية أخرى من رفاهية إلى بديل آمن للمستقبل.

وتستهدف هذه الفرصة الأفراد بالغي الثراء الذين يعيشون في دول غير مستقرة وتتيح لهم إمكانية نقل أصولهم والاستقرار في دولة مستقرة ذات جذور راسخة.

وأوضح أرون بوز من شركة «دوم للمعارض» أن الوباء قد فرض العديد من التغيرات على كل الصناعات الاقتصادية الرئيسة. حيث طرأت تغيُّرات جذرية في مجال الحصول على الجنسية من خلال الاستثمار إذ باتت بعض الدول مثل فاناتو تتيح إمكانية شراء الجنسية بمختلف العملات، وأتاحت مونتينيغرو فرصة أخيرة أمام المهتمين للانضمام إلى برنامج المواطنة الخاص بها.

وأطلقت بعض الدول مبادرات جديدة في مجال المواطنة والجنسية مثل الفيزا الذهبية في البرتغال، والفرص الجديدة في بنما، والفيزا الجديدة الخاصة بأصحاب الشركات الناشئة في كندا وجواز السفر الأسرع في سانت كيتس ونيفس، وستشكل هذه الفرص محور نقاش المؤتمر.

وتشمل حلقات النقاش المتعلقة بالحكومات / قطاع الخدمات «الإصلاحات الاقتصادية والتنمية في أعقاب الوباء» و«معالجة أوجه عدم اليقين الناجمة عن الوباء وإعادة تشكيلها فيما يتعلق بالهجرة».

تستقطب هذه الموضوعات اهتمام الكثير من وسائل الإعلام المهتمة بالحصول على كل التفاصيل والتطورات مباشرة من المسؤولين الحكوميين المشاركين في هذه الندوات. وتشارك بنما في المؤتمر الدولي لأول مرة، ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات تعاون ما بينها وبين وكالات التسويق القانونية المعتمدة لدى دولة الإمارات بهدف الترويح لفرص الاستثمار في بنما.

وسيشكل كل من المعرض والمؤتمر فرصة ذهبية بالنسبة لمجتمع المغتربين في المنطقة، حيث سيتيح لهم فرصة الالتقاء بالخبراء والحصول على أحدث المعلومات فيما يتعلق بالمزايا التي تقدمها الدول المشاركة ليتمكنوا من اتخاذ قرار مدروس بشأن الهجرة هذا العام.

تدعو شركة «دوم للمعارض» المهتمين من المحترفين ورجال الأعمال وكبار الشخصيات، للتسجيل المجاني المسبق عبر الموقع الإلكتروني www.citizenshipexpo.com/ والمشاركة في المؤتمر. يتبع معرض المواطنة والإقامة الدولي كل بروتوكولات وتدابير الصحة والسلامة المحلية. يشترط الخضوع لفحص PCR قبل مدة لا تزيد على 48 ساعة من دخول المعرض.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز