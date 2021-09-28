100 عارض من 23 دولة في معرض «لايت ميدل إيست» 2021 بدبي

المصدر: دبي- البيان

شهدت دبي، أمس، افتتاح أعمال الدورة الخامسة عشرة من معرض «لايت ميدل إيست»، بحضور معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وبمشاركة 100 عارض وعلامة تجارية من 23 دولة.

ويضم المعرض، الذي تنظمه شركة «ميسي فرانكفورت ميدل إيست» هذا الأسبوع أكبر جناح ألماني على الإطلاق، منذ 15 عاماً، إلى جانب العديد من الأجنحة الوطنية الأخرى مثل بيلاروسيا، فنلندا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، بولندا، روسيا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، ويشهد المعرض في يومه الأخير حفل توزيع الجوائز الوحيد في المنطقة لتصاميم وتكنولوجيا الإضاءة.

سيجتمع العديد من العارضين المحليين مثل أبنسال، سينمار، كرييشن جلف، إليتريكو لايتنج، ليدفانس، لومينتك، و زيتا لومين، مع أفضل العلامات التجارية العالمية مثل أيه سي بي إلوميناسيون، سنترسفيت، كورنر، ليدفانس، بيرديكس، لومينوفا، لوز نيجرا، إنتيليد، بكل حماس لإعادة تنشيط الروابط التجارية في سوق الإضاءة في الشرق الأوسط، والذي تقدر قيمته بنحو 5.1 مليارات دولار أمريكي في 2022.

ووفقاً للمحللين العالميين من 6 دبليو ريسيرتش، فإنه من المتوقع أن ينمو السوق إلى نحو 6.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2027، حيث إن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في القطاع السكني والتجاري، إلى جانب المبادرات الحكومية لتعزيز استخدام المصابيح الموفرة للطاقة يضخ زخماً متجدداً في السوق.

وقال ديشان إيزاك، مدير معرض أول- لايت ميدل إيست: «من المتوقع أن يؤدي نشاط قطاع البناء على نطاق واسع والاستثمار الكبير من قبل الحكومات الإقليمية في المباني والبنية التحتية الصناعية والتجارية إلى استمرار الطلب على أحدث تقنيات وابتكارات الإضاءة على المدى الطويل.

وأظهرت الأبحاث أن المنطقة ستستمر في كونها سوق نمو رئيسي لنظم إل إي دي والإضاءة الذكية على وجه الخصوص، نظراً لوجود حكومات ومواطنين واعين بقضايا البيئة بشكل متزايد»

وأضاف إيزاك: «إن تطورات البنية التحتية إلى جانب مبادرات المدن الذكية الشاملة هي مؤشرات رئيسية لإمكانات السوق، في حين أن الانخفاض في تكاليف مصابيح إل إي دي وزيادة الطلب على الإضاءة الموفرة للطاقة قد أبقت السوق في حالة إيجابية بلا ريب».

يستخدم العارضون معرض لايت ميدل إيست، الذي يستمر حتى 30 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، كمنصة لعرض أحدث تقنياتهم وحلولهم، فمعظمهم ينتظرون هذه الفرصة لكونها الأولى، التي أتيحت لهم للالتقاء والتواصل مع القطاع بشكل حي وفعلي في معرض تجاري منذ بدء جائحة «كوفيد 19» في مارس 2020.

سينمار

قال معمر سامي المدير التنفيذي لشركة «سينمار» في الإمارات إن معرض معرض «لايت ميدل إيست» يمثل فرصة لإبراز نشاط الشركة وخصوصاً أنها تعمل في الإمارات منذ عام 1978 وقامت بتنفيذ المشاريع داخل الدولة، مشيراً إلى نمو حجم أعمالها خلال الفترة الماضية، بعد توسع السوق العقاري يشكل كبير واحتياجاته من أدوات ووسائل الإضاءة وخصوصاً الذكية والإضاءة الخارجية لكثير من المشروعات اللافتة وخصوصاً في إمارة دبي.

هاليداي

وتعد شركة هاليداي لايتينج، من المملكة المتحدة، من بين الشركات التي تطلق منتجات وشراكات جديدة، بما في ذلك الإعلان عن شراكة حصرية مع سايتكو- ألمانيا، المورد العالمي الرائد للإضاءة التقنية.

وأوضح كيريت بانشال، مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ لدى شركة «هاليداي لايتينج»: «إن الافتتاح الأخير لمكتبنا الإقليمي الجديد في دبي يدعم طموحنا في توسيع نطاق وصولنا، والبقاء على مقربة من الأسواق والعملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

لقد أعلنا عن شراكتنا الحصرية مع سايتكو- ألمانيا في معرض «لايت ميدل إيست»، ونعرض بعضاً من أحدث منتجات الإضاءة الخارجية للاستخدامات الرياضية والمناطق الحضرية».

وأضاف بانشال: إن الشركة تطلق أيضاً لأول مرة في الشرق الأوسط شركة «إنتيليجينت بلاي»، الشركة الشقيقة لـ«هاليداي لايتينج»: توفر «إنتيليجينت بلاي» نظم إدارة الملاعب الرياضية الوحيدة في العالم، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإدارة الملاعب وصيانتها.

ومع وجود مئات من العملاء السعداء في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، نحن متفائلون للغاية بشأن الاستجابة لهذه التكنولوجيا واعتمادها في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، فالحدث أكثر من مجرد عرض لمجموعة منتجاتنا، نحن حريصون ومتحمسون للاستماع والتعلم من العملاء في المنطقة عما يفضلونه وماهي اهتماماتهم عندما يتعلق الأمر بإضاءة المرافق الرياضية والموانئ والمطارات والصناعات. مهمتنا هي تقديم خدمة بلا عوائق من مرحلة التصميم الأولي وحتى التركيب والصيانة المستمرة، ونحن نتطلع إلى بدء هذه الرحلة مع العديد من العملاء الجدد في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتحتل الاستدامة، وإنترنت الأشياء، والإضاءة الذكية والتي تتمحور حول الإنسان مكانة مهمة في جدول أعمال معرض «لايت ميدل إيست 2021»، حيث يحرص العارضون على إظهار كيف يمكن لمنتجاتهم أن تعزز الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

حفل الجوائز

وتشارك شركة لومينتك، وهي شركة مملوكة للقطاع الخاص ولها مصنعها في الإمارات العربية المتحدة، في المعرض بين أولئك الذين يتوقون إلى إظهار كيف يمكن لمصابيحهم العاملة بالطاقة الشمسية أن تغير قواعد اللعبة في التكنولوجيا المبتكرة، حيث قال رضا جديد زاد، الرئيس التنفيذي لشركة «لومينتك»، إن تطوير الشركة وهندستها يتوافقان مع أعلى معايير الاتحاد الأوروبي، مع تكنولوجيا مبتكرة حاصلة على براءة اختراع لنظم الإضاءة الشمسية خارج الشبكة والهجينة AC /DC.

«لقد حللنا بالفعل قيود نظم الإضاءة الشمسية لتطبيقات مختلفة، ونحن الشركة الوحيدة، التي توفر إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية للطرق السريعة بالإضافة إلى أعمدة الإنارة الشمسية للملاعب والمجمعات الرياضية مع طاقة احتياطية لمدة 3-10 أيام.

لدينا أيضاً حلول جيدة جداً لتحويل إضاءة المدن التقليدية القديمة إلى مصابيح إل إي دي، تعمل بالطاقة الشمسية، في حين يمكن تصميم جميع منتجاتنا بناء على المتطلبات المختلفة للمواقع الجغرافية».

3 براذرز

وفي الوقت نفسه، تقدم شركة 3 براذرز، الشركة المصرية المصنعة لمصابيح إل إي دي والتي لها أكثر من 30 عاماً من الخبرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مجموعة منتجاتها لعام 2022 من العديد من المصممين العالميين، وتكنولوجيا إبادة الجراثيم وتقنية صنلايك، وهي تقنية إضاءة متمحورة حول الإنسان خاصة بالشركة. وقال جورج مايكل، العضو المنتدب لشركة 3 براذرز: «صنلايك هي تقنية إل إي دي ذات طيف ضوئي طبيعي، تمكن المستهلكين من تجربة الضوء الذي يتطابق بشكل كبير مع أشعة الشمس الطبيعية، ويمكن أن تحاكي التغيرات الطيفية لأشعة الشمس.

يسعدنا أن نعود إلى معرض «لايت ميدل إيست»، حيث كانت تجربتنا في عام 2019 ممتازة، ونحن نفتقد إلى المشاركة الحية، حيث مرّ العام الماضي دون وجود معارض كبيرة، ما يجعلنا أكثر حماساً لوجودنا هنا في هذا الأسبوع.

إن صناعة الإضاءة تتطور كل يوم ونحن نحقق قفزات هائلة كل عام، وبحلول عام 2022، من يدري ما هو الابتكار الجديد الذي قد يكون متوفراً، لكننا نحب دائماً أن نرى ما يقدمه «لايت ميدل إيست» لقطاع الإضاءة، حيث نعتبره المحدّد لتوجهات الإضاءة في المنطقة».

حفل الجوائز

يعود معرض «لايت ميدل إيست 2021» بمؤتمره «ثينك لايت» الذي يضم أكثر من 30 متحدثاً عبر ثمانية قطاعات، وورش عمل معتمدة، وحفل جوائز «لايت ميدل إيست» التقديرية لتصاميم الإضاءة، حيث تتنافس قائمة مختصرة من 45 متأهلاً للتصفيات النهائية ضمن ثماني فئات في حفل الجوائز الأبرز في المنطقة لتصاميم وتقنيات الإضاءة.

وسيتم الاحتفال بالفائزين وسط حضور مئات من المتخصصين في قطاع الإضاءة، خلال حفل ذا طابع غير رسمي في ختام معرض «لايت ميدل إيست» في 30 سبتمبر في صالة لوك ستوك أند باريل الخليج التجاري، الذي تم افتتاحه حديثاً.

في غضون ذلك، سيغطي برنامج مؤتمر «ثينك لايت»، والذي يستمر ليومين، مجالات خاصة بالاستدامة وكفاءة الطاقة والمباني منخفضة الاستهلاك، البنية التحتية والمواصلات، الإضاءة في قطاع الرعاية الصحية، إنترنت الأشياء الإضاءة الذكية، الإضاءة للاستخدامات التجارية (التجزئة، المكاتب، مراكز التسوق)، استخدام الإضاءة لإبراز الجمال المعماري، الإضاءة الخارجية، إضاءة الأماكن العامة، إضاءة المناظر الطبيعية؛ السماء المظلمة: الاهتمام بالإضاءة والشعور بقيمة الظلمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز