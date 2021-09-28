تعاون بين إكسبو الشارقة ومركز معارض «نورمبرغ» لاستضافة معرض «الخليج للطلاء 2022»

المصدر: الشارقة - البيان

وقّع مركز إكسبو الشارقة اتفاقية تعاون مع مركز معارض «نورمبرغ ميسي»، إحدى الشركات العالمية لتنظيم المعارض، وذلك بهدف التنسيق والتعاون لاستضافة «إكسبو الشارقة» لفعاليات النسخة الأولى من معرض الخليج للطلاء 2022.

وينجح بذلك إكسبو الشارقة في تحقيق إضافة نوعية لأجندة المعارض الدولية المتخصصة التي ينظمها ويستضيفها على مدار العام. وسيتضمن المعرض المزمع إطلاقه في العام المقبل في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2022 عرضاً لأحدث الاتجاهات والتقنيات التي تغطي جميع جوانب تصنيع الدهانات والطلاء، ومنتجات البناء والمواد الخام والتغليف.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية اليوم في مركز إكسبو الشارقة، من قبل سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، والكسندر ماتوش مدير معرض الطلاء الأوروبي، بحضور ثيمو هولست مدير الأحداث الدولية في مركز معارض «نورمبرغ ميسي»، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وأشار سيف المدفع، إلى أن توقيع اتفاقية التعاون مع مركز معارض «نورمبرغ ميسي» تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تبادل الآراء حول كيفية الاستفادة من الإمكانيات والخبرات، والتسهيلات المتاحة لدى كل جانب، لتعزيز جهودهما على صعيد تبني أفضل الممارسات العالمية في تنظيم واستضافة الفعاليات والمعارض، مؤكداً حرص مركز إكسبو الشارقة على تعزيز شبكة علاقاته العالمية مع الجهات الرائدة في تنظيم المعارض واطلاعها على كل ما يقدمه من دعم للعارضين والمشاركين في الفعاليات المختلفة التي ينظمها.

وأكد أن استضافة المركز للنسخة الأولى من معرض الخليج للطلاء 2022 يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للمركز الرامية إلى استقطاب المزيد من المعارض الدولية النوعية إلى الشارقة، التي غدت مركزاً عالمياً في صناعة المعارض والمؤتمرات، مشيراً إلى أن معرض «الخليج للطلاء» سيتمكن من حجز مكانة مهمة له على قائمة المعارض المتخصصة التي ينظمها ويستضيفها المركز ولا سيما في ظل التوقعات بنمو صناعة الطلاء والمواد الخام لكونها تأتي في مقدمة الصناعات التي تندرج ضمن قطاع البناء والبنية التحتية، وهو ما يعزز من أهمية هذا الحدث، وخصوصاً مع النمو المتسارع الذي يشهده قطاع البناء والتشييد في الإمارات.

من جانبه أشاد الكسندر ماتوش بتجربة الإمارات ومركز «إكسبو الشارقة» في صناعة المعارض، مؤكداً أن توقيع اتفاقية التعاون مع المركز لإطلاق معرض الخليج للطلاء يأتي في ضوء السمعة الرائدة للمركز في تنظيم واستضافة أكبر المعارض والأحداث العالمية والمحلية، لافتاً إلى أن المعرض سيشكل منصة مهمة للشركات الأوروبية المتخصصة في مجال صناعة الدهانات ومواد البناء للوصول إلى أسواق حيوية ورفع نسبة مبيعاتها، حيث إن موقع إمارة الشارقة الاستراتيجي يعزز من فرص المشاركين في المعرض بتسويق منتجاتهم وخدماتهم في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

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