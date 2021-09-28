«إيه إس جي ستاليونز الإمارات» تطور مشروعاً فندقياً بتكلفة 240 مليون درهم في السودان

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مجموعة إيه إس جي ستاليونز الإمارات «إيه إس جي»، الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتابعة للشركة العالمية القابضة، دخولها في مشروع مشترك مع مجموعة «دال»، أكبر تكتل تجاري في القطاع الخاص السوداني، للتعاون في تطوير مشروع فندقي ضمن مجمع المقرن في قلب العاصمة السودانية الخرطوم. وستتولى «إيه إس جي» في إطار المشروع تطوير مبنى فندقي وسكني من 16 طابقاً، سيتضمن 300 غرفة فندقية وشقة سكنية.

وقال مطر سهيل الظاهري، رئيس مجلس إدارة «إيه إس جي ستاليونز الإمارات»: نتطلع بحماس إلى تنفيذ هذا المشروع المهم الذي سيشكل ركيزة أساسية للمضي قدماً في تعزيز حضور المجموعة في الأسواق الواعدة الزاخرة بالفرص غير المستغلة بعد في المنطقة. لدينا خبرة طويلة وإمكانات كبيرة في مجال تطوير الفنادق، وسيكون هذا المشروع باكورة مشاريعنا الفندقية في السودان بعد أن أنجزنا مشاريع مماثلة في أفريقيا وآسيا خلال السنوات الماضية. ويسرنا التعاون مع مجموعة «دال» في هذا المشروع الذي سيسهم في توفير المئات من فرص العمل المرتبطة بقطاع الضيافة لأبناء وبنات السودان.

وقال أسامة داوود عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة دال: تواصل شراكتنا مع الشركة العالمية القابضة وشركاتها التابعة، نموها وتطورها لتشمل قطاعات اقتصادية متنوعة وفرص استثمارية مختلفة. وجاء اختيارنا للتعاون مع مجموعة إيه إس جي ستاليونز الإمارات في مشروعنا الفندقي الجديد لما تتمتع به من خبرة تطويرية قوية في قطاع الضيافة ضمن الأسواق الناشئة، مما يجعلها شريكاً مثالياً لنا في هذا المشروع الطموح الذي نتطلع معاً من خلاله إلى إثراء المشهد العمراني لمنطقة وسط مدينة الخرطوم.

وتبلغ تكلفة تطوير المشروع الفندقي 240 مليون درهم، وسيكون العنصر الرئيسي ضمن مشروع تطويري متعدد الاستخدامات يتضمن مساحات للاستجمام ومتاجر تجزئة ومرافق ترفيه ومطاعم ومقاهٍ. وسيشتمل الفندق على 3 مطاعم وغرف مؤتمرات واجتماعات، ومركز للياقة البدنية وبركة سباحة خارجية على سطح الفندق.

يعتبر مجمع المقرن، الذي كُشِفَ النقاب عنه في 2005، أضخم مشروع عقاري في السودان بتكلفة إجمالية تتجاوز 4 مليارات دولار، وسيغطي عند اكتماله أكثر من 7 ملايين متر مربع، حيث يشتمل على قطع أراض مخصصة لبناء 44 برجاً تجارياً و18 فندقاً و700 شقة سكنية. وستخصص المرحلة الثانية من المشروع للمساحات السكنية حيث ستغطي أكثر من 6 ملايين متر مربع متضمنة 650 فيلا وأكثر من 7000 شقة وملعب غولف من 18 حفرة، بالإضافة إلى أكثر من 70 ألف متر مربع من مساحات التجزئة.

تأسست مجموعة إيه إس جي ستاليونز الإمارات في 2008، وحققت منذ ذلك الحين نمواً متسارعاً ضمن مجالات أعمالها التي تشمل قطاعات الإنشاءات وتطوير وإدارة العقارات وتزويد الخدمات. يعمل لدى الشركة كادر يتجاوز 3000 موظف، منتشرين في مواقع عملياتها ضمن 20 سوقاً. وبلغ إجمالي قيمة أصولها 555 مليون درهم حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

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