فتح باب التسجيل للمشاركة بـ«مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري» الحضوري

المصدر: دبي - البيان

أعلن «مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري»، أكبر معرض ومؤتمر حضوري ضمن فعاليات «أسبوع الإمارات البحري» الذي ينظم تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية فتح باب التسجيل، إيذاناً ببدء العد التنازلي للأسبوع الحافل بالفعاليات والأنشطة البحرية. وسيعقد المؤتمر والمعرض حضورياً في مركز دبي للمعارض في إكسبو دبي، في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر.

ويحظى «أسبوع الإمارات البحري» هذا العام بدعم سلطة مدينة دبي الملاحية، كشريك استراتيجي للحدث الذي بات من أهم الفعاليات التي يترقبها العالم، حيث يلعب دوراً حيوياً في نمو هذا القطاع الحيوي الذي تزيد قيمته على 90 مليار درهم سنوياً. وللمساعدة في الحفاظ على استمرارية هذا النمو، يأمل الحدث في تمكين القطاع البحري من خلال إشراك المختصين والخبراء في نقاشات وحوارات من شأنها أن تشجع القطاع على التكيف مع توجهات السوق المتغيرة باستمرار، والتعامل مع التحديات التي تواجهه.

وتتضمن أجندة فعاليات الحدث هذا العام، نخبة من المتحدثين الذين سيتناولون موضوعات رئيسة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، وضع القطاع البحري في منطقة الشرق الأوسط، ونظرة عامة على السوق، والتحديات التنظيمية، والتطورات في الموانئ والمحطات، والتحول الرقمي، وممارسات طواقم السفن، ولوائح المنظمة البحرية الدولية 2020 المتعلقة بخفض محتوى الكبريت في وقود النقل البحري، وغيرها من موضوعات حيوية.

وقال كريس مورلي، مدير المجموعة – ماريتايم إيفينتس، إنفورما ماركتس ماريتايم: شهد القطاع البحري تطورات متلاحقة على مدار العام الماضي، ورغم تحديات السوق، أظهرت دول مثل الإمارات براعتها في الاحتفاظ بمكانتها الرائدة في العديد من المؤشرات التنافسية، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالمياً كمركز بحري تنافسي رئيسي.

ونهدف إلى الإسهام في دعم الدولة للحفاظ على هذا النمو من خلال توفير منصة رائدة مثل «مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري» كمظلة تجمع قادة ورواد القطاع البحري، كما نأمل من خلال هذا الحدث إلى دعم ملف إعادة ترشح الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (ب).

وإيما هويل، مدير تسويق القنوات والشراكات - القطاع البحري في إنفورما ماركتس: هذا المنتدى يساعد المختصين على صياغة الاستراتيجيات التي تساعد شركاتهم ومؤسساتهم على النمو والازدهار.

ونسعى عبر العديد من المبادرات، إلى إشراك المؤسسات والهيئات الحكومية في المنطقة، وصانعي السياسات وقادة الأعمال، وأصحاب الأفكار الجديدة، والمبتكرين. ويهدف المؤتمر، من خلال النقاشات الهادفة والبناءة، إلى تعزيز التعاون والتواصل لمساعدة القطاع على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المستقبلية.

وعلى مدى 3 أيام، سيشهد «مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري» مشاركة آلاف عدة من الحضور وأكثر من 100 من مقدمي الخدمات والموردين والشركات العالمية، ما يمنح القطاع البحري فرص تواصل غير محدودة.

ويوفر «أسبوع الإمارات البحري» فرصاً عدة للقطاع البحري بما يتضمنه من فعاليات متعددة مثل «جوائز سيتريد البحرية»، بالاشتراك مع قائمة لويدز؛ إضافة إلى التجارب الحصرية مثل «منتدى القادة البحريين»، ومبادرة «اكتشف القطاع البحري»، حيث يمكن للمشاركين الاستفادة من هذه المنصات للتواصل مع أبرز قادة القطاع وصناع القرار، واستكشاف الجديد في القطاع البحري.

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