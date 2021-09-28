سمانا للتطوير العقاري تطلق 3 مشاريع في دبي بقيمة 405 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

أطلقت سمانا للتطوير العقاري أمس في دبي ثلاثة مشاريع جديدة بجمالي 405 ملايين درهم، وهي: سمانا بارك فيوز بقيمة 130 مليون درهم، وسمانا ويفز بقيمة 165 مليون درهم، وسمانا جولف أفينيو 2 بقيمة 110 ملايين درهم، الكائنة في أرجان وقرية جميرا الدائرية ومدينة دبي للاستوديوهات على التوالي وعقب تسليم مشروع سمانا جرينز تسليماً ناجحاً في الوقت المحدد، وبيع 100% من وحدات جولف أفينيو واستكمال البنية الفوقية لمشروع هيلز بنسبة 100%.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري: «لقد تعلمنا درساً مهماً جعلنا قادرين على الصمود خلال الأوقات الصعبة، مما أدى إلى تحقيق هذا النجاح الباهر. كما ساعدنا، بالطبع، عوامل عدة مثل تنظيم إكسبو 2020 والإصلاحات الاقتصادية ونظام التأشيرات الجديد والتعامل الناجح مع الجائحة من خلال تنظيم حملات اللقاح في جميع أنحاء الدولة، وكل هذه العوامل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لتحقيق النظرة الإيجابية للوحدات العقارية التي تطرحها سمانا للتطوير العقاري».

وستركز المشاريع الجديدة على جوانب البيئة والاستدامة والحوكمة في ضوء المخاوف البيئية والصحية والقدرة على تحمل التكاليف أثناء الجائحة، مما أدى إلى زيادة الطلب على العقارات التي تتميز بنمط المنتجعات الصحية.

يكون المشروع الأول في سلسلة المشاريع، الذي سيبدأ المبيعات في وحداته العقارية بتاريخ 6 أكتوبر 2021، هو سمانا بارك فيوز الكائن في منطقة أرجان، وهو المشروع المجاور للمتنزه العام، ويقع على مسافة قريبة من حديقة المعجزة وحديقة الفراشات بدبي، وجميعها معالم رئيسية تعمل على جذب السياح في دبي. ويمتد مشروع سمانا بارك فيوز السكني على مساحة 183.323 قدماً مربعاً، ويضم 176 استوديو وشقة تتكون من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم مع حمامات سباحة خاصة. وتتوقع سمانا للتطوير العقاري أن يُجرى بيع وحدات هذا المشروع خلال يوم أو يومين، حيث تتلقى سمانا للتطوير العقاري عدداً كبيراً من طلبات الشراء.

وأكد عمران فاروق على أنه بناءً على اهتمام المستثمرين الإيجابي، لاحظنا أن ميزات تصميم الوحدات العقارية المدروسة جيداً والفريدة من نوعها، وليس نوعية البناء، لمشاريع سمانا للتطوير العقاري توفر أسلوب حياة صحي وجميل يجعل أصولنا العقارية من العوامل الجذابة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء، كما تلعب الأسعار المعقولة للوحدات العقارية التي تتميز بنمط المنتجعات الفاخرة دوراً رئيسياً لجذب المستثمرين والعملاء النهائيين.

ويعرض مشروع سمانا بارك أفينيو السكني خطة سداد مرنة مع 10٪ دفعة أولى و1٪ على 70 شهراً و10٪ في الشهر السادس و5٪ في الشهر الثاني عشر و5٪ في الشهر الثامن عشر. وتبدأ أسعار الوحدات العقارية من 459.000 درهم، كما تبدأ مساحات الوحدات من 361 قدماً مربعاً للاستوديو، و937 قدماً مربعاً للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1301 قدم مربع للشقة المكونة من عدد 2 غرفة نوم.

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