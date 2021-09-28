تعاون في مجال البيانات المكانية للمشاريع بين وزارة الطاقة والبنية وسيدات أعمال عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع مجلس سيدات أعمال عجمان، في مجال البيانات المكانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في توفير خدمات ذات قيمة مضافة لأصحاب وصاحبات الأعمال.

وقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة الطاقة والبنية التحتية، المهندس حسن المنصوري وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، ومن جانب مجلس سيدات أعمال عجمان الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة المجلس، بحضور عبير الفرج مدير مكتب المجلس، والمهندس سيف القايدي رئيس قسم نظم البيانات المكانية في الوزارة.

ونصت المذكرة على تعزيز التعاون وتطوير الأنشطة المشتركة لخدمة أصحاب المشاريع، والتنسيق في المشاريع والمبادرات ذات الصلة برواد ورائدات الأعمال، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات والمشاركة في المعارض ذات العلاقة، والتعاون في وضع الخطط الترويجية والاستفادة من القنوات المتاحة لكل طرف، وتبادل المعلومات والخبرات والدراسات والبحوث إلى جانب الاستفادة من البرامج الإحصائية وتقديم التسهيلات الممكنة لكل طرف.

وأكد المهندس حسن المنصوري، أن الوزارة حريصة على تعزيز علاقتها مع الشركاء الاستراتيجيين على كل المستويات لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، والمستهدفات المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة، وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات 2071، وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات إلى أعلى المستويات العالمية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

وأوضح أن الاتفاقية تتماشى مع توجه الإمارات، للعمل ضمن فريق واحد هدفه خدمة مصالح الدولة وتوجهاتها المستقبلية، وبهدف دفع عجلة النمو والتقدم نحو الأفضل ودعماً لمسيرة الإنجازات التي حققتها الدولة، وصولاً لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة وتوفير السعادة وجودة الحياة لمجتمع الإمارات.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة أهمية مذكرة التفاهم ودورها في توفير أدوات داعمة لنمو وتطوير مشاريع سيدات الأعمال من عضوات المجلس، مشيرة إلى جهود مجلس سيدات أعمال على تنويع شراكاته وضمان تطوير الخدمات الموجهة لصاحبات الأعمال ومواكبة تطلعاتهن، وأضافت أن التعاون القائم بين المجلس والوزارة سيدعم بشكل مباشر استمرارية الأعمال وتوفير بيانات ومعلومات تعزز اتخاذ القرار لدى أصحاب وصاحبات المشاريع لاسيما المقبلين على تنفيذ مشاريع جديدة أو التوسع في الأنشطة القائمة.

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