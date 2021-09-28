معهد إدارة المشاريع يطلق منصة افتراضية لتحويل الأفكار إلى واقع

المصدر: دبي- البيان

أطلق معهد إدارة المشاريع PMI منصةMake Reality الافتراضية المصممة، لتكون مصدر إلهام للمبتكرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومركزاً يحفزهم لتحقيق التحول والأثر الاجتماعي الإيجابي على مستوى العالم، في ظل ما تطرحه جائحة «كوفيد 19» من تحديات. تستعرض المنصة قصص نجاح أصحاب الأفكار المبتكرة من أنحاء المنطقة كونهم نماذج ملهمة، يحتذى بها لدعم عزيمة صناع التغيير على إطلاق وإنجاز مشاريع التحول المؤثرة. ويمكن زيارة المنصة عبر pmi.org/Make-Reality لاستقاء مصادر الإلهام، واستثمار ما تتيحه لهم المنصة من أدوات ستساعدهم على اتخاذ الخطوة التالية نحو تحويل أفكارهم إلى واقع.

ونشر المعهد نتائج استبيان أجراه لاستطلاع تصورات الأفراد والمجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمستقبل الأعمال ما بعد جائحة «كوفيد 19»، وأظهر استبيان Make Reality الدولي أن 69% من الإماراتيين متفائلون بقدرة المجتمع الدولي على تحقيق النجاحات في عام 2021. وعلى الرغم من إشارة 80% من صناع القرار في قطاع الأعمال بالإمارات للجائحة كالحدث الأكبر والأكثر إلحاحاً في عام 2020، إلا أن الاستبيان أظهر ثقة المجتمع الإماراتي بشكل عام بإمكانية تجاوزها، حيث أعرب 70% من الإماراتيين عن تفاؤلهم بقدرة البلاد على تحقيق النجاح.

وقالت غريس نجار، المديرة التنفيذية لمعهد إدارة المشاريع في الشرق الأوسط: رغم أن جائحة «كوفيد 19» علقت عمل العديد من المبادرات المهمة حتى 2021، فيما تم التخلي عن بعض المشاريع تماماً، إلا أن معظم القادة والمبتكرين قاموا بإيجاد أساليب جديدة للتفكير والتعاطي مع التحديات التي فرضتها الجائحة، وابتكار طرق أفضل لتجاوزها. ونحن في المعهد لدينا هذه القناعة العامة بالتفاؤل والحماس، وقمنا بإطلاق منصة Make Reality على خلفيتها، التزاماً منا بتعزيزها والبناء عليها.

وتستعرض المنصة فيديوهات عن قصص حقيقية لصناع التغيير من حول العالم، الذين نجحوا في تحويل أفكارهم إلى واقع- من ابتكار بطاريات قابلة للتحلل الحيوي في الهند تستخدم للسيارات الكهربائية إلى استصلاح بيئة الحيوانات الطبيعية إثر الحرائق البرية في أستراليا، كما توفر المنصة لصناع التغيير مجموعة من الأدوات، والمصادر، ودورات حول الممارسات الفضلى لإدارة المشاريع التي يطرحها معهد إدارة المشاريع.

والأغلبية العظمى من صناع التغيير منفتحون على تعلم مهارات جديدة، فقد أظهر الاستبيان الذي أجراه معهد إدارة المشاريع أن 81% ممن تم استبيانهم يخططون لتعلم مهارات جديدة، تمكنهم من تحقيق مشاريعهم على أرض الواقع. كما يخطط نحو ثلاثة أرباع المشاركين منهم في الاستبيان (73%) للعب دور أكثر فاعلية للمساهمة في التغيير، و66% منهم متفائلون بقدرتهم على تحقيق ذلك.

ويظهر المستهلكون من الجمهور العام طموحاً ودافعاً مماثلاً نحو التجريب والمغامرة في سياق حياتهم المهنية، فقد أعرب اثنان من بين كل عشرة (22%) عن رغبتهم في إطلاق مشروعهم الخاص، وأعرب عدد مماثل (22%) عن رغبتهم في البدء بوظيفة جديدة. ومن جهة أخرى عبّر 28% من المستهلكين عن نيتهم تبني مسؤوليات أعلى في مكان العمل، فيما قال 31% إنهم ينوون تعلم مهارات جديدة متعلقة بمجال عملهم، ومن بين المهارات التي يرغبون بتعلمهما المهارات الفائقة مثل الإبداع (35%)، التواصل (38%)، مهارات العمل المشترك/العمل الجماعي (25%)، علاوة على مهارات إدارة المشاريع (24%).

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