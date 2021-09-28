«تريند مايكرو» تطلق حلاً لتعزيز الأمن السيبراني والفرق الأمنية في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «تريند مايكرو إنكوربوريتد» للأمن السيبراني إطلاق حل Service One الجديد، والذي يأتي بخدمات مدارة شاملة ومتقدمة، بهدف تعزيز إدارة التهديدات لدى الشركات. ويقدم الحل الجديد ميزات تتمثل في إمكانات الدعم القصوى، وخدمة التحذير المبكر، وحل XDR المدار، والاستجابة للحوادث الأمنية، بالإضافة إلى مساعدة العملاء على صد وكشف والاستجابة للتهديدات السيبرانية، بصورة أسرع من خلال تطوير الموارد الداخلية.

ويأتي إطلاق هذا الحل في ظل الانتشار الكبير للتهديدات الأمنية والطبيعة الديناميكية لمشهد التهديدات، والذي يؤدي إلى تعريض الشركات للمخاطر الأمنية، كما يزيد من الضغوط على خبراء الأمن لفرز الحوادث والتحقيق فيها. وبحسب دراسة مسحية حديثة لـ«تريند مايكرو» فإن ما يزيد على نصف فرق مراكز العمليات الأمنية يقعون تحت الضغوط الناجمة عن التنبيهات، بالإضافة إلى عدم قدرتهم بصورة كاملة على وضع الأولويات أو الاستجابة لهذه التنبيهات. من هنا، فإن الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة العمليات الأمنية يقلص من ضغط العمل على هذه الفرق، كما يوفر الحماية للشركات من الاختراقات الكبيرة بصورة ملحوظة.

وقال معتز بن علي، نائب الرئيس والمدير الإداري لـ«تريند مايكرو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: تضع تدفقات التنبيهات الأمنية ضغطاً هائلاً على الفرق الأمنية، ويأتي ذلك مع مشهد التهديدات الذي يطور نفسه باستمرار، في هذا السياق، فإن «تريند مايكرو» تعمل بصورة حثيثة على تطوير مبادرات وابتكارات جديدة لحماية عملائها بطرق حديثة وتمكينهم من تحقيق الاستمرارية لأعمالهم.

وأضاف: نتطلع من خلال إطلاق هذه الحل إلى رفع العبء الواقع على كاهل الفرق الأمنية مع العمل في الوقت نفسه على تقليص المخاطر الناجمة عن التهديدات. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق توفير رؤى أفضل على المنصة الأمنية بالكامل، بدءاً من دمج المنتج، ومراقبة وتقليص المخاطر، مروراً بالكشف عن التهديدات والاستجابة لها، لتقديم رؤية أكثر وضوحاً للاستراتيجيات الأمنية المستقبلية. تصب خدماتنا الاستباقية في هذا الهدف، حيث تتعامل مع دورة عمل التهديدات بالكامل، لتوفر للعملاء تغطية وحماية أكثر تقدماً لمساعدة الشركات على إدارة التهديدات بصورة أفضل وأكثر فاعلية، ومن ثم تعزيز وضعها الأمني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز