«دو» توفر مجموعة من خدمات الاتصال المتطورة لمجموعة «إيدج»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة «إيدج»، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة للدفاع ومجالات أخرى، حيث ستقوم دو بموجب مذكرة التفاهم الجديدة بتوفير مجموعة من خدمات الاتصال المتطورة عالية القيمة والكفاءة لمجموعة «إيدج» وموظفيها.

وقّع مذكرة التفاهم كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالإنابة في دو، وتريس أحمد الكتبي، رئيس خدمات الدعم في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة «إيدج»، وذلك خلال حفل افتراضي نظمته الشركتان عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال كريم بنكيران: يشكل التعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية من مختلف القطاعات ومساعدتها على تحقيق أهدافها وتطلعاتها الاستراتيجية من خلال تزويدها بأحدث الحلول والخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة، مسؤولية لطالما التزمنا وافتخرنا بها في دو.

ونتشارك مع مجموعة «إيدج» الرؤية ذاتها والهادفة إلى المساهمة بدور محوري وفعّال في إرساء أسس متينة لمستقبل آمن ومستدام للإمارات، هذا إلى جانب التعاون مع الشركات في القطاعين العام والخاص لمساعدتها على الارتقاء بكفاءة عملياتها وتحقيق أفضل النتائج. ويسرنا توقيع هذه الشراكة مع مجموعة «إيدج»، ونتطلع إلى تسخير مواردنا وتوظيف خبراتنا لرفد المجموعة بمحفظة شاملة من خدماتنا وحلولنا وتقديم الدعم لها في إطار مساعيها لتحقيق أهدافها للمرحلة القادمة.

وبموجب بنود الاتفاقية، ستركز دو على تزويد مجموعة «إيدج» بطيف واسع من خدمات وتقنيات الاتصال عالية الجودة إضافة إلى حلول البنية التحتية التي تحتاجها المجموعة عبر منظومة عملياتها، ويشمل ذلك العمل على تعزيز مركزية جميع عمليات تقنية المعلومات في المجموعة وتوحيدها بما يسهم في الارتقاء بمستويات الأمان والحماية والكفاءة والسرعة وضمان استمرارية الأعمال، فضلاً عن خفض التكاليف عبر جميع الهيئات والأقسام التابعة للمجموعة.

وسيتم العمل على تحقيق خفض التكاليف من خلال ما يعرف بمنهجية «وفورات الحجم»، وستسهم عروض القيمة المقدمة من دو على خدمات الاتصال المؤسسية وحلول التعافي من الكوارث في تسهيل مهمة مجموعة «إيدج» لتحقيق هذا الهدف. علاوة على ذلك، ستعمل دو على الاستفادة من أنظمة تآزر عمليات الشراء الخاصة بمجموعة «إيدج» لتوحيد العمليات وتبسيطها.

وقال الكتبي: بالنسبة لنا كمجموعة متخصصة في تطوير وتوظيف القدرات التكنولوجية المتقدمة، من المهم للغاية أن تكون شبكة الاتصال الخاصة بنا على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة بما يضمن استمرارية الخدمات، ولاسّيما في ظل ما يشهده عالمنا الرقمي اليوم من تحولات.

ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة الاستراتيجية ستتيح لنا الحصول على محفظة متكاملة من الحلول المخصصة والمتطورة التي تنسجم مع تطلعاتنا وتعزز قدراتنا على الاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة وفق أرقى معايير الكفاءة على مستوى القطاع.

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