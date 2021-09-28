أراضي عجمان تستعد لإطلاق الدورة الثالثة من برنامج التصنيف العقاري

المصدر: عجمان - البيان

عقدت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان ورشة عمل على مدار 3 أيام لشرح معايير التصنيف العقاري بمشاركة المكاتب العقارية وشركات الإدارة. يأتي ذلك تمهيداً لإطلاق الدورة الثالثة من برنامج التصنيف العقاري.

وأكد عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن الدائرة حريصة على إنجاح الدورة الثالثة من برنامج التصنيف العقاري، مشيراً إلى أنه تم استحداث معايير شاملة بالاعتماد على دراسات ومقارنات معيارية مع شركات ومنظمات عقارية عالمية رائدة في هذا المجال، وذلك بهدف تعزيز وتأصيل مفهوم التميز والجودة لدى الشركات العقارية في إمارة عجمان، وهو ما ينعكس إيجاباً على مستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور، ويساهم بشكل مباشر وفعّال في تجسيد رؤية الدائرة المتمثلة في تحقيق ريادة عقارية عالمية مبتكرة.

وأضاف إنه تقرر ضمن الدورة الثالثة من برنامج التصنيف العقاري استحداث فئة جديدة وهي فئة «شركات الإدارة»، والتي تتطلع الدائرة من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها شركات إدارة الأجزاء المشتركة والارتقاء بأدائها لمواكبة خطة التطور الذي تنشده الدائرة وتلبية طموحات القيادة الرشيدة وتطلعاتها للنهوض بالقطاع العقاري والارتقاء بجودة المشاريع العقارية والمجمعات السكنية إلى جانب تعزيز مكانة عجمان كمدينة عصرية توفر جميع سبل الرفاهية والراحة للسكان بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات مختلف شرائح المجتمع.

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