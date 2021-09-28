ديار للتطوير تسجل مبيعات بقيمة 900 مليون درهم في مشروع ريغاليا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ديار للتطوير تحقيق مبيعات بقيمة 900 مليون درهم في مشروع ناطحة السحاب ريغاليا في الخليج التجاري، والذي أعلنت عنه في يوليو. وساهم الموقع الاستراتيجي وتقنيات المنزل الذكي والمرافق الفاخرة التي يوفرها المشروع، إضافة إلى عرض الإطلاق الحصري الذي شمل إعفاءً من رسوم الخدمات لمدة 3 سنوات وإعفاءً كاملاً من رسوم التسجيل العقاري العديد من المزايا الأخرى، في تحقيق مبيعات عالية خلال فترة زمنية قصيرة.

وقال ناصر عامر، نائب الرئيس للمبيعات وخدمة العملاء: شهد المشروع إقبالاً كبيراً من الباحثين عن العقارات الفاخرة عالية الجودة من المستثمرين داخل الدولة وخارجها، وهو ما يؤكد مستوى ثقة لدى المستثمرين بجودة المشاريع والمنتجات التي تطرحها الشركة. نجحنا في بيع أكثر من 85% من الوحدات، وهو ما يعد دليلاً واضحاً على الطلب الكبير الذي يشهده السوق على العقارات الفاخرة.

وأعلنت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر تعيين المقاول الرئيسي للمشروع ووضع حجر الأساس لبدء عمليات البناء في البرج، والتي من المقرر اكتمالها في 2024، وسيكون مشروع «ريغاليا» أطول برج تشيّده «ديار» على الإطلاق، ويوفر المشروع تشكيلة متنوعة من الوحدات، تشمل الاستوديو والشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إضافة إلى وحدات دوبلكس وبنتهاوس الفاخرة.

وستحتوي الشقق في البرج السكني المتميز المكون من 70 طابقاً على تقنيات المنزل الذكي، مثل وظائف التحكم المتوافقة مع الهواتف الذكية، ومجموعة واسعة من وسائل الراحة والترفيه، مثل المسبح الخارجي الضخم، ومناطق ترفيهية وصحية، بالإضافة إلى مرافق أخرى تشمل منطقة خارجية لعروض السينما.

كما يحتوي البرج على مرافق اجتماعية متنوعة، ومركزاً للأعمال، فضلاً عن مناطق ألعاب داخلية وخارجية للأطفال. وتتداخل هذه المرافق مع المساحات الطبيعية الخضراء ومناطق الجلوس، وهو ما يوفر للسكان والملّاك بيئة مثالية للاسترخاء والاستمتاع بأوقاتهم مع عائلاتهم. وبعد الإطلاق الناجح لمشروع ريغاليا، تعمل الشركة حالياً على دراسة عدد من المشاريع الجديدة، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

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