«زبوني» تغلق جولة تمويلية بقيمة 9.5 ملايين دولار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «زبوني»، المتخصصة في توّفير الحلول الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقرها دبي إغلاقها جولة تمويلية من السلسلة «أ» بمشاركة مستثمرين استراتيجيين دوليين وإقليميين بإغلاق مبدئي بقيمة 5 ملايين دولار، وتلتها شريحة ثانية بقيمة 4.5 ملايين دولار مؤلفة من مجموعة مستثمرين حاليين وجدد، عاكسة بذلك استمرار النمو وتحقيق زخم الأعمال التي تتمتع بها «زبوني».

وتقدم «زبوني» التقنيات المستخدمة في عالم التكنولوجيا لمعالجة الانتشار المتزايد للتجارة عبر تطبيقات المحادثات والتواصل الاجتماعي. وتشهد الشركة نمواً قوياً لقاعدة العملاء على تطبيق البيع المتوفر على الأجهزة المحمولة والمواقع الإلكترونية.

كما تواصل تطوير تقنية التكنولوجيا الحصرية بـ«زبوني». وضمن خطتها الاستراتيجية، توسعت الشركة في 2021 بتعيينات جديدة وافتتاح مكاتب إقليمية إضافية. وسيتم استخدام التمويل لاستقطاب المواهب والتوسع في أسواق جديدة وتلبية احتياجات شرائح العملاء المختلفة وتوسيع قاعدة عملائها.

وقال رامي عساف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «زبوني»: ما بدأناه كوسيلة مبتكرة لتحصيل المدفوعات عبر تطبيقات المراسلة، يتطور الآن إلى حل واسع النطاق، تم تطويره بإتقان ليكون سلساً وسهل الاستخدام. ونحن اليوم على موعد مع فرص هائلة ومتحمسون للمساهمة في رسم مستقبل الجيل القادم من أعمال التجارة الإلكترونية.

وتدفق الاستثمار الجديد من مؤسسات دولية وإقليمية مثل «مارش القابضة»، شركة عائلية إقليمية مختصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتجارة الإلكترونية والبنية التحتية المتخصصة بالمدفوعات؛ وصندوق المشاريع وصندوق رأس المال الجريء، مقره كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تأسس من قبل مسؤولين تنفيذيين في شركة Atlassian. ومستثمرين أوروبيين من القطاع الخاص الذين أشرفوا على إدارة عمليات المدفوعات العالمية وأعمال التجارة الإلكترونية.

ومجموعة شلهوب، مستثمر حالي. كما شاركت أيضاً في الجولة التمويلية، شركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز من خلال ذراعها الاستثمارية والتي تتبنى «زبوني» عبر العديد من العلامات التجارية ومتاجر البيع بالتجزئة لتعزيز قنوات بيع موحدة وتجارب أكثر ثراءً لعملائها.

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