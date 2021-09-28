مول الإمارات يطلق صالة "ذا 9" الحصرية الخاصة بالأعضاء

المصدر: دبي - البيان

أطلق "مول الإمارات" رسمياً صالة "ذا 9" (The 9) الخاصة بالأعضاء الحصريين في تجربة غير مسبوقة في أي من وجهات التسوق في المنطقة.

كما يشكل افتتاح الصالة الجديدة، المرحلة الأولى من خطط تطوير مول الإمارات، حيث يعزز تجربة زوّاره، ومجموعة خدماته على صعيد المأكولات والمشروبات وأسلوب الحياة.

وتم إنشاء "ذا 9" عقب أبحاث مكثفة؛ حيث تجمع بين مزايا مراكز التسوق عالمية المستوى وتجربة نوادي الأعضاء الخاصة والحصرية، وذلك لإلهام جميع زوارها والارتقاء بتجربتهم.

وتحتضن "ذا 9" تراساً خارجياً مميزاً، ويوفر فسحة مناسبة للترفيه والتواصل مع الآخرين؛ إضافةً إلى مطعم "جارث" (GARTH) المتوسطي الأوروبي، والذي يجمع بين الشيف الروسي سيرجي أندريتشينكو وفريق من خبراء تقديم ومزج المشروبات لتوفير باقة متنوعة من الأصناف الرائعة لأعضاء الصالة.

كما يحرص المطعم على استيراد المكونات الموسمية على يد أمهر المتخصصين لخلق تجربة طعام فريدة بكل معنى الكلمة تتيح الاستمتاع بألذ المأكولات الإيطالية واليونانية والفرنسية الجنوبية ذات النكهات الغنية. ومن المتوقع أن يغدو "جارث" قريباً من أشهر وجهات دبي العصرية، التي تتيح تذوق أشهى أصناف الطعام على أنغام موسيقى الويف فانك والسول والجاز والديسكو والأفروبيتس.

وإذ يشتهر "مول الإمارات" بعروضه العصرية والمميزة من الأزياء، فقد تعاون في مشروع هذه الصالة مع خياط عالمي سيزود الأعضاء بأفضل خدمة خياطة ممكنة حسب الطلب، باستخدام أفخر أنواع الأقمشة مع الخبرة العريقة، وتتيح هذه الخدمة إمكانية الحصول على أزياء رائعة ترضي بلا شك جميع عشاق الموضة الباحثين عن التميز.

ولمن يرغب بالانغماس أكثر في عالم الأزياء والموضة، تقدم "ذا 9" خدمة مساعدة شخصية من خلال فريق متخصص يساعد في اختيار عدد من المنتجات الأكثر تميزاً في مركز التسوق، بما يرضي الأذواق الشخصية لكل منهم.

وبهذه المناسبة، قال حسين موسى، المدير التنفيذي في "مول الإمارات" لدى "ماجد الفطيم العقارية": "نحن ملتزمون في "مول الإمارات" بتوظيف الابتكارات القائمة على رؤية طموحة لخلق تجارب غامرة مخصصة ومميزة لا تُنسى، ويعتبر "ذا 9" خير مثال على ذلك. وبعد الدراسات الموسّعة للمستهلكين، أدركنا افتقار السوق لمثل هذه المساحات الفاخرة في مراكز التسوق. ولذا نتطلع لاستقبال الأعضاء في المجتمع الفريد لصالة ’ذا 9‘، والتي تعد ثمرة هذه الدراسات".

وتتضمن مزايا الصالة خدمة الكونسيرج الرقمية الراقية، ومساحة هادئة للحلاقة مع الاستمتاع بألذ المأكولات والمشروبات حسب الطلب، وردهة للسيجار، وغرفة اجتماعات، إضافةً إلى مكتبة، وفسحة ألعاب، وجناح للنوم.

كما توفر الصالة خدمات أخرى مثل خدمة تعديل الثياب وتغليف الهدايا وخدمة ركن السيارات المجانية، وتسجيل الوصول في المطار، فضلاً عن تجارب خاصة في أشهر وجهات الجذب السياحية ضمن "مول الإمارات".

وبالنسبة للأعضاء الذين يتطلعون إلى المشاركة في برنامج غني بالفعاليات والأنشطة، من المقرر أيضاً أن تستضيف "ذا 9" سلسلة من الفعاليات الحصرية لإطلاق عدد من متاجر التجزئة الفاخرة في مول الإمارات، إلى جانب جلسات حوار ونقاش مع مجموعة من الخبراء المتخصصين في عدة قطاعات، ومنصات تذوق المأكولات، وورش العمل، وغيرها من التجارب التي تندرج ضمن نمط الحياة المتكامل للصالة.

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