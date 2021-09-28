جمارك دبي تستعرض تجربتها في تطوير خدمات ذكية أمام وفد من إقليم دارفور السوداني

المصدر: دبي – البيان

استقبلت جمارك دبي في مقرها الرئيسي وفداً من إقليم دارفور السوداني، برئاسة مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، وكان في استقبال الوفد الزائر أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، وفريق القيادة العليا في الدائرة.

اطلع الوفد على الخدمات الجمركية الذكية، التي توفرها جمارك دبي، من أجل الارتقاء بالخدمات الجمركية وتحسين الإيرادات، والحد من التهريب والتهرب الجمركي والضريبي لحماية أمن المجتمع وتعزيز الاقتصاد، وتم استعراض برنامج «الإفصاح المبكر الذكي» والمتوافق مع كل الأجهزة الذكية، ويهدف إلى تسريع إجراءات المسافرين عبر تقديم بيانات الإفصاح إلكترونياً من دون تأخير ومن دون الحاجة إلى المعاملات الورقية التقليدية، كما يوفر قناة آمنة وسريعة لنقل المعلومات إلى المسافرين حول الأنظمة والقوانين الجمركية، التي تعتمدها جمارك دبي، ويتيح التطبيق للقادمين إلى دبي الإفصاح المسبق عن (البضائع، الأمتعة الشخصية والهدايا، العملات المعدنية، والمبالغ النقدية) الواردة بصحبة المسافر، كما يوفر التطبيق خاصية طلب إنجاز المعاملات الواردة قبل الوصول إلى الدولة، بما يختصر وقت عبورهم عبر المسار الأحمر، لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من 4 دقائق.

وتطرق اللقاء إلى تطوير الجيل الثاني من طاولة التفتيش الذكية، بحيث يمكن من تشغيلها بمجرد ربطها مع شبكه المعلومات «الإنترنيت»، وربطها بنظام المحجوزات ونظام مرسال 2 والاستخبارات الجمركية في الدائرة، ونظام محرك المخاطر الذكي وآلية عمله في ما يتعلق بالتعامل مع البيانات من حيث الجمع والدمج والتحليل والتوزيع، حيث تعتمد تعتمد نهجاً واضحاً في سبيل توظيف التكنولوجيا والابتكار بهدف تيسير الإجراءات ودعم التجارة المشروعة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وسعياً لضمان المقعد الأول في جميع المجالات على مستوى العالم، تلبية لقيمة الريادة التي تتبناها الدائرة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمل الجمركي، والتي من شأنها إعلاء سمعة دبي كونها مركزاً تجارياً عالمياً. وعرضت دبي التجارية برامج التطوير والتحديث، التي توفرها الجمارك للهيئات الجمركية في مختلف أنحاء العالم الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمات، للارتقاء بإجراءاتها الجمركية.

وتفقد الوفد غرفة التحكم والسيطرة هي أول غرفة عمليات جمركية على مستوى المنطقة والوطن العربي، تم إنشاؤها عام 2007 بعد زيادة العمليات الجمركية وزيادة النطاق الجغرافي للمراكز الجمركية البرية، البحرية، والجوية في إمارة دبي والحاجة الماسة لإحكام عمليات السيطرة والمراقبة بجميع المنافذ الجمركية.

وقال أحمد محبوب مصبح: بحثنا توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز المبادلات التجارية، كما تم استعراض جهود جمارك دبي في تطوير خدمات جمركية ذكية، تدفع نحو تسهيل الإجراءات الجمركية، وكذلك أنظمة التفتيش الجمركي، والتي تعد نموذجاً يحتذى به.

وأشاد مسؤولو إقليم دارفور السوداني بالتطور، الذي وصلت له جمارك دبي واستخدامها أحدث الأجهزة والتقنيات الذكية في عملها، وحرصها على الابتكار والإبداع والتطوير المستمر لتسهيل حركة المسافرين وضبط المهربين، مؤكدين أهمية استمرار الاجتماعات التنسيقية، لتحقيق أهدافها في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير منظومة العمل الجمركية بين الجانبين.

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