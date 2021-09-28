مجموعة يلا المحدودة تطلق عروض مميزة لمستخدمي تطبيق "يلا لودو" و "يلا لايف"

المصدر: البيان

احتفلت مجموعة "يلا المحدودة"، مالكة أكبر منصة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للملكة العربية السعودية بإطلاقها عروض مميزة على منصاتها للمستخدمين.

وتمتد فترة العروض التي أطلقتها المجموعة خلال شهري سبتمبر الجاري واكتوبر المقبل حصرياً على منصات "يلا لودو" و "يلا لايف".

وسيحظى مستخدمو "يلا لودو" بخصم 50% على موارد وعناصر عديدة، كما تم تمييز تطبيق يلا لودو والترويج له بشكل واضح على متجر أبل بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للملكة.

وأكدت مجموعة يلا بهذه المناسبة أن العديد من الاحداث والمفاجئات الرائعة بانتظار مستخدمي التطبيق وسيستمر العرض على تطبيق يلا لودو حتى الواحد والعشرين من أكتوبر.

اما فيما يتعلق بتطبيق يلا لايف، فقد أكدت المجموعة أن التطبيق قد تم تزينه بالعلم السعودي وبخلفية مستلهمة من المدن السعودية، وتستمر فعالية هذا العرض حتى الثامن والعشرين من أكتوبر المقبل.

وتقدمت عائلة مجموعة يلا المحدودة، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بهذه المناسبة الوطنية السامية متمنين لهم مزيدا من التقدم والريادة والنجاح.

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