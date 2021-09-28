«اتصالات» توفر أحدث إصدارات آيفون وآيباد

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «اتصالات» أنها بدأت منذ 24 سبتمبر توفير أحدث إصدارات آيفون وآيباد وiPad بما يشمل الهواتف المبتكرة والعصرية iPhone 13 Pro، iPhone 13 Pro Max، iPhone 13، iPhone 13 mini، إضافة إلى الجيل التاسع من iPad بقدراته العالية وسعره الملائم، وiPad mini ذي التصميم الجديد للشاشة.

وتتوفر هذه الأجهزة في كل أفرع «اتصالات» في الإمارات، كما يمكن طلب أجهزة iPhone 13 عبر الموقع الإلكتروني etisalat.ae/iphone13pro أو تطبيق My Etisalat UAE. وتتيح «اتصالات» للعملاء اقتناء هذه الأجهزة الجديدة كلياً عبر خطط الدفع الذكية بأقساط مرنة تمتد إلى 12، 18، 24 شهراً وذلك ابتداءً من 190 درهماً لهاتف iPhone 13 Pro و215 درهماً لهاتف iPhone 13 Pro Max، و135 درهماً لهاتف iPhone 13 mini، و155 درهماً لهاتف iPhone 13 شامل الضريبة.

وتتميز هواتف iPhone 13 Pro، iPhone 13 Pro Max بتصاميم جديدة كلياً ونظام كاميرا يُعد الأكثر تطوراً على أجهزة iPhone، وشاشة Super Retina XDR مزوّدة بتقنية ProMotion، وبطارية تدوم أطول، وشريحة A15 Bionic المصمّمة بواسطة Apple بمعالج 5-core GPU، مدعمة بتقنية الجيل الخامس المتطورة. بينما تتميز هواتف، iPhone 13 mini، بنظام كاميرا مزدوجة هو الأكثر تطوراً في هواتف iPhone وشريحة A15 Bionic متينة وذات تصميم أنيق. وحين يتميز iPad mini بشاشة كاملة تمتد إلى الحواف وشريحة A15 Bionic، متوافقة مع شبكة الجيل الخامس، وبخاصية Center Stage وغيرها. ويضم جهاز iPad شريحة A13 Bionic المصمّمة بواسطة أبل، وخاصية Center Stage، وخاصية True Tone، ويبدأ بسعات تخزين ضعف ما كان سابقاً.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»: يسرنا أن نوفّر لعملائنا أحدث إصدارات شركة Apple بما في ذلك أجهزةiPhone 13 Pro، iPhone 13 Pro Max iPhone 13، iPhone 13 mini. وتوفر اتصالات لكل عملائها في الإمارات هذه الأجهزة العصرية المتوافقة مع شبكة الجيل الخامس لتشكل نقلة نوعية في عالم الهواتف المتحركة عبر خطط دفع ذكية وبأقساط مرنة تتيح لهم الاستمتاع بهذه الأجهزة بكل سهولة ويسر.

وتقدم شبكة الجيل الخامس 5G سرعة هائلة وزمن استجابة منخفضاً للغاية مما يتيح لمشتركي «اتصالات» الاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفيديو بدقة عالية 4K واختبار أفضل التجارب في الألعاب والتقنيات المتطورة.

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