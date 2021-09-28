طيران الإمارات تستأنف خدمتها إلى غاتويك برحلة يومية في ديسمبر

المصدر: البيان

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمتها إلى مطار لندن غاتويك LGW اعتباراً من 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك استجابة لتخفيف قيود السفر الدولية وزيادة الطلب على السفر.

وسوف تشغّل طيران رحلة يومية إلى بوابتها الثانية في لندن بطائرة بوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: أولى وأعمال وسياحية. وسوف تغادر الرحلة "ئي كيه 015" مطار دبي الدولي في الساعة 7:40 صباحاً وتصل إلى مطار لندن غاتويك في الساعة 11:40 صباحاً، بينما تغادر رحلة العودة "ئي كيه 016" مطار لندن غاتويك في الساعة 1:35 بعد الظهر وتصل إلى دبي في الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

وسوف يؤدي استئناف الرحلات إلى مطار لندن غاتويك في ديسمبر إلى إعادة عمليات طيران الإمارات في المملكة المتحدة إلى ست بوابات: لندن هيثرو ست رحلات يومياً بطائرات A380، مانشستر رحلتان يومياً بطائرات A380، برمنغهام عشر رحلات أسبوعياً، غلاسكو رحلة يومية، ونيوكاسل أربع رحلات أسبوعياً. ومع نهاية ديسمبر، ستوفر طيران الإمارات 84 رحلة أسبوعياً إلى المملكة المتحدة، ما سيسهل على العملاء في الوصول إلى شبكة الناقلة العالمية المتنامية التي تغطي الآن أكثر من 120 وجهة، أي نحو 90% من شبكتها ما قبل الجائحة، ويقدم للمسافرين من مختلف دول العالم خيارات أوسع لزيارة المملكة المتحدة.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "مطار غاتويك وجهة مهمة لنا، ونحن سعداء للغاية باستئناف رحلاتنا ونتطلع إلى الترحيب بعملائنا مرة أخرى على رحلاتنا، حيث سنقدم مزيداً من الخيارات للأفراد والشركات للتواصل مع شبكتنا العالمية المتنامية باستمرار. ومع تخفيف المملكة المتحدة إجراءات السفر وقبول شهادات التطعيم الدولية، فإننا نشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب، حيث أصبح الناس أكثر ثقة في حجز الرحلات مقدماً لعدة أشهر، سواءً للعمل أم لقضاء عطلة أو زيارة العائلة والأصدقاء".

من جانبه، رحب رئيس علاقات الطيران في مطار غاتويك ستيفن كينغ بقرار طيران الإمارات العودة إلى غاتويك في ديسمبر. وقال: "تحظى طيران الإمارات بشعبية كبيرة في أوساط المسافرين من وإلى غاتويك، ومن الرائع أن نوفر ثانيةً للركاب في لندن وجنوب شرق المملكة المتحدة إمكانية السفر بسهولة إلى دبي وما بعدها".

وإثر إعلان المملكة المتحدة أنها ستقبل شهادات التطعيم من 55 دولة، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 4 أكتوبر (تشرين الأول)، فإن متلقي اللقاحات الذين يصلون إلى المملكة المتحدة لن يعودوا بحاجة إلى حجر صحي. هنا أحدث متطلبات السفر إلى المملكة المتحدة.

ولا تزال طيران الإمارات محافظةً على ريادتها في الصناعة، من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي متطلبات المسافرين في هذه الظروف غير العادية والمتغيرة. فقد عززت الناقلة مؤخراً مبادراتها في مجال رعاية العملاء من خلال سياسات حجز أكثر سخاء ومرونة، ومددت أيضاً التغطية التأمينية ضد مختلف المخاطر، وساعدت عملاءها على الاحتفاظ بأميالهم وحالة الفئة في برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات".

وحافظت دبي، منذ استأنفت نشاطها السياحي بأمان في يوليو (تموز) 2020، على مكانتها كواحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم، خصوصاً خلال فصل الشتاء. وتقدم المدينة لزوارها من السياح ورجال الأعمال مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي. وكانت من أوائل مدن العالم التي نالت ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC، ما يُعد شهادة على فعالية تدابير دبي الشاملة لضمان صحة الضيوف وسلامتهم.

وتتيح دبي لزوارها من بداية أكتوبر 2021 حتى نهاية مارس 2022 الاستمتاع بزيارة معرض إكسبو 2020 دبي والاستمتاع بالخبرات والتجارب التي تناسب جميع الأعمار والاهتمامات، بما في ذلك ورش العمل المتخصصة والعروض الحية وغيرها. ويستطيع رواد المعرض كذلك زيارة أجنحتهم الوطنية لتذوق أطعمتهم التقليدية، وكذلك أجنحة الدول المشاركة البالغ عددها 190 لتجربة ثقافات أخرى وعروض مميزة، أو زيارة مختلف الأجنحة الخاصة للإطلالة على المستقبل والابتكارات التي ستحدث فرقاً في عالم الغد. وتقدم طيران الإمارات لزوار دبي أو عبرها في أي وقت خلال إكسبو 2020 بطاقة دخول إلى إكسبو ليوم واحد مجاناً مقابل كل تذكرة طيران.

الصحة والسلامة: قادت طيران الإمارات الصناعة في جهودها للتخلص من ضغوط السفر، حيث تحرص على حماية صحة عملائها لضمان شعورهم بالأمان والثقة عند اتخاذ قرار السفر. وتطبق الناقلة أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة. كما أدخلت مؤخراً تقنية بدون تلامس لتسهيل مرور العملاء عبر مطار دبي الدولي، وعززت قدراتها في التحقق الرقمي لتزويد عملائها بفرص أكثر للاستفادة من جواز سفر IATA.

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