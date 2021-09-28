ترميز الأصول بتقنية «بلوك تشين» في دبي

المصدر: دبي – وام

شهد مؤتمر «مستقبل الأصول الرقمية» في دبي، إطلاق مشروع لإنشاء منصات تداول للرموز غير القابلة للاستبدال في قطاعات العقارات والذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والفنون الرقمية، اعتماداً على تقنية «بلوك تشين»، والذي تشرف عليه شركة «زنيك تكنولوجيز» العالمية. وصُممت المنصات الجديدة، لتوفير وصول آمن وموثوق إلى الأصول الرقمية في الأسواق المالية، ووقع اختيار الشركة على الفن الرقمي كنواة للمشروع، بسبب دور دبي المتزايد، كمركز عالمي للاستثمار في هذا الفن.

وعقب انتهاء فعاليات المؤتمر، أطلقت أكبر لوحة رقمية على أضخم شاشة عرض في العالم، على واجهة برج خليفة، والتي حظيت بكم كبير من مشاهدات الزوار.

وقال الشيخ سعيد بن حشر آل مكتوم رئيس «زنيك تكنولوجيز»: تركز استراتيجية الاقتصاد الإبداعي في دبي، على الصناعات الثقافية والإبداعية سريعة النمو، التي تتمتع بالقدرة على تحقيق إيرادات كبيرة، وإيجاد العديد من الوظائف الجديدة، بما يدعم التكنولوجيا الحديثة والرائدة عالمياً. وقال إروين دوكتر المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: نهدف إلى كسر الحواجز في العالم المالي الرقمي، وجعل الاستثمار في الأصول الرقمية أمراً سهلاً.

وقال سليمان الرفاعي المؤسس المشارك والعضو المنتدب للشركة: تتبنى الإمارات تكنولوجيا بلوك تشين، وتوسيع دائرة الاستثمار في تطبيقات التقنية الرقمية، وتدمج المؤسسات الإماراتية تقنية بلوك تشين في عملياتها.

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