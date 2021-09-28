«شبه جزيرة» عقارية في دبي

المصدر: دبي ـ مشرق علي حيدر

علم «البيان الاقتصادي» أن مشروعاً عقارياً ضخماً على وشك الإعلان عنه في منطقة الخليج التجاري بدبي، ويحمل المشروع الجديد اسم (the Peninsula) ويعني (شبه الجزيرة) وتقوم بتطويره مجموعة سيليكت جروب التي تتخذ من دبي مقراً لها، ويضم سجلها مشاريع أبراج سكنية وتجارية شاهقة أبرزها «مارينا جيت» في مرسى دبي.

تبلغ مساحة مشروع «شبه الجزيرة» مليون قدم مربع، وهي الأكبر بين نظيراتها في الخليج التجاري ولها أطول إطلالة على قناة دبي المائية، وتسعى شركة التطوير إلى أن يضم المشروع العديد من المرافق، وذلك عبر جعله وجهة متكاملة تضم مساحات خضراء ورياضات وألعاباً وترفيهاً إلى جانب المباني السكنية والتجارية، وسيجري تطويره على مراحل قد تستغرق ما بين 6 إلى 7 سنوات، ولتحقيق ذلك جرى تقسيم قطعة الأرض إلى 8 أقسام. وباشرت الشركة بالفعل ترسية عقود البناء الرئيسية للمشروع.

وبحسب معلومات البيان الاقتصادي فإن إطلاق المشروع برمته، وتحديداً مرحلته الأولى ستكون بالتوازي مع انطلاقة الحدث الدولي إكسبو 2020 خلال الأيام القليلة المقبلة. وتضم المرحلة الأولى أبراجاً سكنية وتجارية تتكون ما بين 30 إلى 35 طابقاً، وسيجري إطلاق المرحلة الثانية بداية العام المقبل 2022.

ووضعت الشركة برنامج تسويق يقوم على إعفاء المستثمر من رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% وسداد 30% من قيمة العقار خلال 6 أشهر بعد الحجز، و70% عند الإنجاز واستلام العقار وهو ما يوفر سيولة جيدة للمطور لضخها في تمويل عمليات البناء.

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