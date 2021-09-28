«داماك» تبحث اعتماد «الاستحواذ الإلزامي»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «داماك العقارية»، أن جمعيتها العمومية ستناقش تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة مادة جديدة خاصة بالاستحواذ الإلزامي، وذلك خلال اجتماعها عن بعد يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021.

وذكرت الشركة أمس في بيان لها على سوق دبي المالي، أن جمعيتها العمومية ستناقش كذلك خلال اجتماعها تفويض رئيس اجتماع الجمعية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات. وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع، وافقت أخيراً على استمرار إجراءات عرض «ميبل إنفست كو ليمتد»، للاستحواذ على أسهم في رأسمال «داماك العقارية».

وتلقت «داماك» عرضاً طوعياً مشروطاً في يونيو الماضي، من مؤسس الشركة، والمساهم الرئيس فيها حسين سجواني، عبر «ميبل إنفست»، لشراء حصص مساهمي الأقلية فيها، مقابل 2.2 مليار درهم.

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