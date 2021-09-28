«أغذية» توزع 65.31 مليون درهم أرباحاً نقدية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

عقدت «مجموعة أغذية»، أمس، اجتماع الجمعية العمومية السنوي في جلسة افتراضية. وأعلنت موافقة مساهميها على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 8.25 فلوس لكل سهم، عن النصف الأول من عام 2021، بقيمة إجمالية تبلغ 65.31 مليون درهم. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحقيق المجموعة لنمو واعد خلال النصف الأول من العام، وبما يتماشى مع استراتيجية نموها.

وتعتبر الأرباح المرحلية الموافق عليها من قبل المجموعة أول أرباح يتم توزيعها على أساس نصف سنوي، وهي من أفضل الممارسات التي تسمح للمستثمرين بتعزيز عوائد استثماراتهم. كما تؤكد هذه الخطوة على المكانة المالية النامية والراسخة للمجموعة معززة بعمليات الاستحواذ الأخيرة التي تم الإعلان عنها.

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